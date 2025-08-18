La emotiva historia de superación de Natsumy Millones: Futbolista volvió a jugar tras sufrir grave problema de salud

18 ag. 2025 - 10:51 hrs.

El fútbol y la vida saben de revanchas. Eso lo puede decir con autoridad Natsumy Millones, joven futbolista de 18 años que volvió a jugar de manera oficial este fin de semana tras haber sufrido un grave episodio de salud a principios de este año.

La jugadora de Coquimbo Unido ingresó en el segundo tiempo en la victoria por 5-0 de su equipo ante Deportes Recoleta, e incluso se dio el lujo de anotar un gol de penal y luego celebrar entre las lágrimas con sus compañeras.

El grave problema de salud de Natsumy Millones

En febrero pasado, la joven promesa del fútbol femenino se desvaneció y sufrió convulsiones en pleno entrenamiento con su club, por lo que fue internada de urgencia en el hospital San Pablo de Coquimbo.

La seleccionada Sub 17 se mantuvo en coma inducido y con ventilación mecánica por casi una semana, lo que despertó gran preocupación en la hinchada pirata y en todo el fútbol chileno. Incluso se hicieron cadenas de oración y los futbolistas del plantel masculino le enviaron su apoyo.

Natsumy sufrió "un cuadro de epilepsia refractaria, secundario a una lesión en el cerebro, muy sugerente de una displasia cortical. Es un tipo de lesión benigna, pero que puede llevar a un tipo de epilepsia muy difícil de controlar con medicamentos", explicó esa vez el médico jefe del servicio de Neurocirugía del Hospital Carlos Van Buren, Carlos Bennett.

Como consecuencia, en marzo fue sometida a una cirugía cerebral que la dejó sin ningún tipo de secuelas. Con el pasar de los meses, la jugadora comenzó a mostrar impresionantes muestras de mejoría y empezó a entrenar a la par de sus compañeras con el sueño de regresar a las canchas lo antes posible.

Regreso goleador

Su sueño finalmente se cumplió este domingo en el Campeonato Nacional Femenino, cuando la delantera ingresó en el segundo tiempo y fue derribaba en el área a los 79 minutos de partido.

La encargada de patear la pena máxima fue la propia Millones, que con un impecable tiro al costado izquierdo de la arquera puso el definitivo 5-0.

En su celebración, la joven futbolista se arrodilló, recibió el abrazo de todas sus compañeras y llegó hasta las lágrimas, conmovida tras los duros meses que le tocó vivir.

"Fue muy emocionante"

"Estoy muy contenta por haber vuelto y además anotando un gol. Era lo que venía esperando hace mucho tiempo", dijo Natsumy en conversación con ADN Deportes.

"Convertí el gol y me puse a llorar, fue muy emocionante. Estaba el apoyo de mi familia, mis compañeras y toda la gente que vino a verme. Estoy muy contenta y con el corazón a mil", añadió.

Todo sobre Deportes