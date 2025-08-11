Histórico equipo de fútbol francés está a la venta por solo 1 euro: Estas son las razones

11 ag. 2025 - 12:13 hrs.

¿Qué pasó?

El AC Ajaccio, histórico club del fútbol francés fundado en 1910, atraviesa una de las peores crisis de su historia. Tras graves problemas financieros, sus actuales dueños lo han puesto a la venta por tan solo 1 euro (aproximadamente 1.124 pesos chilenos).

La situación recuerda lo ocurrido hace unos meses con el Olympique de Lyon, que estuvo al borde del descenso administrativo por desequilibrios financieros, aunque finalmente se salvó. El Ajaccio, en cambio, no tuvo la misma suerte: el Consejo Nacional de Coordinación del Deporte (DNCG) decidió relegarlo a la National 1 (tercera división) al no poder asumir los costos de su participación en la Ligue 2.

Se vende a "1 euro"

Ni la garantía bancaria de 15 millones de euros ni el depósito de 2,5 millones lograron frenar la decisión. La deuda acumulada, que supera los 8 millones de euros (más de 8.991 millones de pesos chilenos), ha dejado al club al borde del colapso.

Según informó el Huffington Post, los interesados en comprarlo deberán pagar solo 1 euro, pero deberán asumir la deuda, el mantenimiento de las instalaciones, los contratos de jugadores y el personal del club, una tarea titánica para quien quiera rescatar a este equipo que ha sido parte del fútbol profesional francés por más de un siglo.

Si no logra estabilizarse, el riesgo de un nuevo descenso a divisiones regionales podría significar un golpe definitivo para su competitividad, sus finanzas y su legado.

El AC Ajaccio, que en sus mejores años llegó a competir en la Ligue 1, ahora lucha por su supervivencia o de lo contrario deberá despedirse para siempre del fútbol.