¡Histórica! Valentina Toro consigue inédita medalla de bronce en los Juegos Mundiales de Chengdú

08 ag. 2025 - 10:14 hrs.

¿Qué pasó?

La karateca chilena Valentina Toro hizo historia para el deporte chileno este viernes tras conseguir una inédita medalla de bronce en los Juegos Mundiales 2025, competencia internacional que reúne disciplinas que no son consideradas en los Juegos Olímpicos y que este año se disputa en Chengdú, China.

"Con este resultado, Valentina hace historia para Chile en este megaevento, al conseguir la primera presea en el karate y en cualquier disciplina de contacto", destacaron en las redes sociales del Team Chile.

Histórica medalla

La deportista chilena de 25 años había perdido en semifinales ante la alemana Mia Bitsh por un marcador de 7-3, sin embargo, minutos después tuvo su revancha en la disputa por el tercer lugar.

La karateca alcanzó la presea en la categoría de -55 kilos tras vencer en una reñida pelea a la china Yuchun Wei por un resultado de 1-0.

"Estoy feliz con la medalla"

Tras conseguir la histórica medalla, Toro mostró su alegría por el gran presente que vive, aunque reconoció que buscaba alcanzar un premio incluso mayor.

"Estoy feliz por la medalla, esperaba un poco más. Tengo sentimientos encontrados, pero quiero agradecer a todos quienes me han acompañado", destacó.

Con este resultado, Chile suma medallas en los Juegos Mundiales por sexta vez consecutiva, aunque podrían caer más en los próximos días de la competencia que se disputará hasta el 17 de agosto.

Todo sobre Deportes