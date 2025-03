Marcelo Díaz y su distanciamiento con Vidal: "He dado el primer paso para conversar y no he tenido buena respuesta"

12 mar. 2025 - 17:22 hrs.

A 20 años de su debut en el profesionalismo, Megadeportes conversó en exclusiva con el capitán de Universidad de Chile, Marcelo Díaz. El bicampeón de América tuvo una charla con Gustavo Huerta y repasó su exitosa carrera, sus logros, triunfos y derrotas. El 21 de los azules habló de todo, incluso de su relación con Arturo Vidal.

Este año el “Chelo Díaz” cumplió nada menos que 20 años jugando de manera profesional en enero, y confiesa que “estoy disfrutando como un chico... como ese cabro chico que soñaba con jugar en la 'U'. Nunca pensé que iba a lograr todo lo que logré, porque sólo pensaba en jugar en la 'U', en la selección y en el extranjero. Ahora con el tiempo pienso en esos 20 años y estoy muy feliz con mi carrera”.

Su mayor logro...

“Mi mayor logro es mantenerme tanto tiempo vigente, es hacer 20 años de carrera ya es un logro, mucho más allá de jugar en la 'U' y en La Roja. Hoy me siento vigente porque me gusta el fútbol, tengo la pasión y las ganas de venir a entrenar a mi casa que es el CDA, disfruto día a día estar en la 'U' y hasta que mis piernas y cabeza me den la posibilidad lo haré”.

Aprovechó también de repasar sus inicios. “Mi carrera fue muy rápida, yo llegué a la 'U' a los 16 años sin hacer inferiores y ya con 18 años en enero del 2005 Héctor Pinto me hizo debutar en la 'U'. Yo llegué tarde al fútbol porque antes me probé en Santiago Morning, Cobresal, Cobreloa, e incluso en la 'U', y no había quedado nunca. En el último intento fue que quedé en la 'U' y yo creo que el error era que siempre me probé de central o líbero, y en el último intento lo hice de volante y ahí acertamos”, confiesa mientras se ríe al recordar esos años del 2002.

Su amor por la "U"

Cuando habla de la "U" Marcelo Díaz lo hace con amor y orgullo, sabe que costó su retorno, pero hoy lo disfruta, más cuando después de 5 largos años de sufrimiento llevó al "León" a levantar una copa y de vuelta a la competencia internacional, es por eso que a la hora de hacer un repaso de su historia en la "U" no tiene dudas para elegir lo más importante. “El título de la Copa Sudamericana es el logro más importante de la historia de la 'U', y personalmente creo que es mi máximo logro porque jugamos en todo el continente y derrotamos a grandes equipos. Fue un campeonato extraordinario, terminamos invictos y sólo con dos goles en contra con un Jorge Sampaoli que fue muy importante en la historia del club y nuestras carreras”.

Se reconoce como un referente dentro y fuera de la cancha, considerándose además, en un grupo donde están los mejores futbolistas de la historia de nuestro país. “Yo siempre dije que somos en La Roja la mejor generación del fútbol chileno. Claramente no vimos a la selección del mundial del 62 que todos dicen que eran una maravilla, pero creo que por logros, números y carreras, para mí esa fue la mejor selección y mejor camada de futbolistas que pudo tener Chile. En ese equipo muchos jugaban en Europa y siendo titulares e importantes. Yo también me considero muy importante en esa generación, porque fui titular en ambos títulos de América de la selección”.

Su relación con Arturo Vidal

“Yo a ese tridente con Vidal y Aránguiz le sumo al 'Mago' Valdivia como el cuarto integrante. Pienso que nunca habrá un mediocampo como ese en La Roja, el entendimiento que teníamos el uno con el otro era maravilloso. Fue mucho trabajo y condición innata de los cuatro, que se metieron a la juguera y salió algo muy lindo y maravilloso para nuestro fútbol. Se daba algo especial a la hora de jugar, eran pases con cariño a ras de piso y siempre pensando en tu compañero porque la comunicación y la sintonía era hermosa”.

Reconoció su dolor cuando quedó al margen de la Selección Chilena, asumiendo que su salida no fue por un tema de rendimiento futbolístico. “Cuando estuve en Racing tuve años extraordinarios en Argentina, y ahí sí me dolió y mucho no estar convocado a la selección porque era el mejor volante de una liga sumamente competitiva con 28 años y en un tremendo nivel, y no me explicaba no ser parte de La Roja. Fue una de las mejores etapas de mi carrera. Nunca supe por qué y nunca me lo quisieron decir. Sólo estuve reunido dos horas en México con Reinaldo Rueda y me dijo que iba a ser considerado, y venía una nómina cercana y no fui convocado”.

En la misma línea, reconoció su distanciamiento con Arturo Vidal, pero no sabe ni entiende el porqué. “Si tu le preguntas a Arturo Vidal por qué no fui convocado, te aseguro que no sabe, y yo tampoco lo sé. Ahora, si hubiese existido un problema con Arturo te aseguro que se hubiese arreglado de alguna forma, porque se conversa, se habla. Al menos yo por lo menos si me equivoco voy y lo hablo, pero como no tuve respuestas, no supe de qué se trata”.

“El día de mañana si tengo la oportunidad de hablar con Arturo, seré el primero en hacerlo y estar feliz. Yo soy muy sincero y sí he dado el primer paso para conversar, y no he tenido buena respuesta del otro lado, pero claramente si se llega a dar por mí estará muy bien”.

El título estuvo cerca en 2024

Aprovechó también de destacar el extraordinario 2024 con la "U" y la lucha del título con Colo Colo. “Dolió la forma en cómo se perdió el campeonato, y no me dolió perderlo con Colo Colo, sino que cómo lo perdimos en El Salvador con Cobresal y en el Estadio Nacional con Everton. Si vamos al conteo final, te das cuenta que no lo perdimos en la última fecha, sino que lo fuimos perdiendo en partidos previos, y tampoco ganamos el partido que debíamos ganar que generaba la final, así que siento que más lo perdimos nosotros más que Colo Colo”.

