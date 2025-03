¡Atención, cruzados! Tagle aclara cuándo la UC podrá ocupar el nuevo estadio y responde a ataques de Nicolás Castillo

12 mar. 2025 - 12:59 hrs.

¿Qué pasó?

En los últimos días surgieron rumores de que el Claro Arena, el nuevo estadio de Universidad Católica, estaría listo recién para fines de año.

Frente a esto, el presidente de Cruzados, Juan Tagle, salió al paso y aclaró las fechas que manejan y hasta dijo cuándo esperan jugar el primer partido oficial en el ex San Carlos de Apoquindo.

¿Qué dijo el presidente de Cruzados sobre el nuevo estadio?

"Nosotros hemos ido informando y hemos tratado de ser bien honestos con la información que entregamos. La programación que hoy tenemos con la constructora y todos los actores involucrados, implica el fin de las obras hacia fines de junio, principios de julio. Al mismo tiempo, en paralelo, estamos avanzando con las autoridades municipales para tener las recepciones. Por tanto, esperamos poder ir avanzando también en eso para que en el mes de julio nuestro estadio pueda empezar a utilizarse", expresó el timonel del conjunto de la franja en diálogo con radio Agricultura.

"Nuestro gran propósito es llegar a la segunda fecha del torneo (en la segunda rueda), que es a fines de julio, para poder jugar de local ya en nuestro estadio. Quizás poder tener algunos partidos previos, a nivel amistoso, partidos de prueba", añadió.

La respuesta a Nicolás Castillo

Además, el directivo le respondió a Nicolás Castillo, exdelantero de la UC, quien esta semana apuntó fuerte contra el gerente deportivo, José María Buljubasich, y el técnico Tiago Nunes: "Francamente, ya no tengo ánimo de seguir debatiendo con 'Nico', es un jugador que hizo toda su carrera en Católica, que tuvo la oportunidad de ir al extranjero, lo trajimos de vuelta, le dimos un tiempo largo para que se recuperara. Por su disconformidad de una decisión técnica, que nos parecía que no era adecuado que no continuara, está en una campaña brutal en contra de 'Tati', en contra mía y en contra de toda la dirigencia. Es lamentable, no tengo ningún interés de reabrir esa discusión".

"Nosotros ya dimos nuestra versión de su salida. Tratamos de que sea lo más serio posible, se lo comunicamos a él personalmente. Le explicamos la decisión, se la explicó Tati y Tiago (Nunes) en conjunto. A él, obviamente, no le gustó, es legítimo y respetable. Pero de ahí en adelante es un permanente ataque, lamentablemente no tenemos mucho que hacer", sentenció Tagle.

