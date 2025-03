Hijo de Gustavo Quinteros explota contra jugador de Colo Colo que reclamó más oportunidades: "Fue siempre un desastre"

05 mar. 2025 - 18:16 hrs.

¿Qué pasó?

El jugador Matías Moya rompió su silencio y en conversación con AS Chile cargó en contra del técnico de Colo Colo, Jorge Almirón, responsabilizándolo de su casi nula presencia esta temporada, donde solo sumó diez minutos de acción en un amistoso ante Huracán.

El argentino-chileno, quien arribó al club a inicios de 2023, aseguró que "muero de ganas por jugar siempre en Colo Colo, pero es difícil cuando no te dan muchas oportunidades. Con Jorge (Almirón) no tengo mucho diálogo, porque mi forma es siempre demostrar en el día a día. En verdad no sé qué pensará de mí".

En la conversación, el formado en River Plate sostuvo además que "desde que arrancó el año que he sonado en varios clubes, pero no sé cuál es la razón para no dejarme salir a jugar, siendo que no me están utilizando. Eso me tiene muy molesto".

La reacción del hijo de Gustavo Quinteros

Sus palabras se viralizaron rápidamente en varios medios y llegaron hasta Sebastián Quinteros, hijo del otrora entrenador del Cacique, Gustavo Quinteros, quien dirigía al elenco popular cuando Moya llegó al elenco albo.

Por medio de su cuenta de Instagram, el hijo del actual entrenador de Gremio comentó una publicación del portal partidario Dale Albo, lanzando duras críticas contra Moya.

"Este se queja de todos los DT y fue siempre un desastre y suplente con todos. Sé un poco más autocrítico y deja de culpar a los técnicos. Se vive puro quejando y nunca una autocrítica", lanzó Sebastián.

