Nicolás Castillo estaría a detalles de firmar por un impensado club chileno

05 mar. 2025 - 13:59 hrs.

El delantero nacional Nicolás Castillo estaría muy cerca de encontrar club para continuar con carrera, luego de su bullada salida de Universidad Católica, donde se fue disparando en contra de la directiva que lidera Juan Tagle.

En dicha oportunidad, el mundialista Sub 20 en Turquía 2013 indicó que "si me decías hace dos meses que no seguía, bien, yo disfrutaba hasta el último. Pero te tienen hasta el último día, no sabes nada, te tienen estresado".

"Fueron faltas de respeto que muchos compañeros sintieron y nadie dijo", agregó.

Ahora, a casi cuatro meses de su partida desde la precordillera, el atacante podría arribar a un novel conjunto chileno que competirá por primera vez en el profesionalismo.

Es que de acuerdo a información del periodista Eduardo Ítalo Mella, reproducida por radio Bío Bío, "Nico" firmaría como flamante incorporación de Santiago City, cuadro que se coronó campeón del último torneo de Tercera A.

El citado medio compartió también unas declaraciones del técnico ciudadano Juan José Luvera, quien aseguró que "estamos a la espera del informe médico y de concretarse será un gran aporte, por su experiencia para los jóvenes del actual plantel".

Todo sobre Universidad Católica fútbol