Yasmani Acosta cuenta cómo cambió su vida luego de ganar una medalla olímpica: "Ahora me piden fotos"

A menos de un año desde que el chileno-cubano, Yasmani Acosta, ganara su histórica medalla de plata en los Juegos Olímpicos de París 2024, el luchador contó en una reciente entrevista cómo cambió su vida y cómo ha sentido el cariño de la gente.

El deportista, en conversación con LUN, contó también sobre sus recientes vacaciones en el sur del país y cómo se sintió enamorado de su ambiente.

El reconocimiento de la gente a Yasmani Acosta

"Es difícil de explicar, pero ahora me piden fotos... ¡Imagínate! Pero la verdad es que se siente muy bonito ser reconocido", comenzó contando el luchador nacional.

"Y así vaya con gorra, con lentes oscuros, ahora muchos me paran y me preguntan cómo estoy, qué torneos tengo pronto. Otros me dicen: ¿Hagamos un gallito?", agregó sobre sus sensaciones en el reconocimiento de los chilenos. "Estoy feliz por la simpatía y la forma en que me reciben por donde voy", explicó.

"Me enamoré del sur"

Bajo es línea, se le consultó por sus recientes vacaciones en el sur del país, ante lo cual dijo que "no lo conocía": "Me encantó. Estuve en Puerto Montt, Pucón, Villarrica, Coñaripe... Como en 16 o 17 lugares, todos muy lindos. Fui con mi polola y la niña de ella. Fuimos en auto y también aprovechamos de recorrer mucho en bici. Fue genial, la verdad".

Yasmani Acosta va por la medalla de oro

El deportista nacional, de igual forma, advirtió que se prepara ya para los próximos Juegos Olímpicos, buscando una nueva estrategia.

"Me cuesta tener pareja de entrenamiento aquí en Chile; entonces para no descansar mucho aquí, me voy a entrenar afuera. Estaré 20 días en Croacia y otros 20 días en México. Fue una etapa muy dura de entrenamiento antes de los Juegos Olímpicos, así que ahora cambiaré la estrategia", comentó.

Asimismo, aseguró que "no me voy a desgastar tanto yendo a muchos torneos, y me voy a cuidar un poquito más para poder lograr la medalla de oro olímpica".

