"No me voy a ir a ningún lado": Leandro Díaz confirma que no llegará a la U y se quedará en Lanús

Universidad de Chile sufrió un remezón este lunes, luego de que se confirmara que Leandro Díaz, delantero que el equipo tenía casi listo como fichaje, se quedará en Lanus, su actual club en Argentina. Lo anterior deja en jaque a los azules, que aún no pueden sellar la llegada de un "9".

La caída del fichaje de Leandro Díaz

El delantero argentino habló con DSports Radio y puntualizó en la agresión que protagonizó en un amistoso: "No sé por qué reaccioné así (golpeó a otro futbolista). Jamás lo hice", sostuvo.

Habiendo reflexionado sobre su actuar, el jugador de 32 años confirmó que estuvo en conversaciones "con un club de Chile", aunque afirmó que "no me puedo ir así de Lanús, porque se merece más de mí".

"No me voy a ir a ningún lado, así me tenga que entrenar solo, cuando me necesiten, voy a estar ahí", remarcó, descartando cualquier opción de fichar en la U y cualquier otro club.

Los problemas de la U en delantera

De esta manera, la dirigencia de la U sufrió un duro traspié, considerando además que falta cada vez menos para la Supercopa contra Colo Colo, a la que llegarán sin haber contratado aún un centrodelantero.

Por ahora, una opción en esa zona de la cancha es Nicolás Guerra, que viene jugando partidos amistosos en las últimas semanas, mientras que Luciano Pons estaría cada vez más cerca de dejar a los azules y partir al extranjero.

