"El fútbol chileno está quebrado": Sifup le da con todo a la ANFP en medio de anuncio de paro

El fútbol chileno enfrenta una de sus mayores crisis tras la decisión del Sindicato de Futbolistas Profesionales (Sifup) de paralizar todas las competiciones organizadas por la ANFP, incluyendo la Supercopa, la Copa Chile y los campeonatos nacionales. La medida se tomó como respuesta a la propuesta de convertir la Segunda División Profesional en un torneo Sub-23, además de otros desacuerdos que han escalado hasta el punto de un conflicto abierto entre ambas instituciones.

El origen del conflicto

La decisión de la ANFP de transformar la Segunda División Profesional en un torneo Sub-23 fue calificada como “arbitraria e ilegal” por parte del Sifup, que señaló que esta medida vulnera los derechos de los futbolistas y pone en peligro la competitividad del fútbol chileno. La Dirección del Trabajo respaldó la postura del sindicato, dictaminando que la norma es contraria a la ley.

En respuesta, el Sifup presentó un petitorio de 11 medidas, firmado por los capitanes de los clubes profesionales, entre las que destacan:

• Que los campeonatos tengan una duración mínima de 11 meses.

• Reducir los cupos de extranjeros a cinco por equipo.

• Eliminar la transformación de la Segunda División en un torneo Sub-23.

Sin embargo, la ANFP rechazó las propuestas, lo que llevó al gremio a declarar el paro tras una votación unánime entre los planteles.

“Estamos pidiendo lo mínimo”

Gamadiel García, presidente del Sifup, fue contundente en sus declaraciones, criticando las condiciones actuales del fútbol chileno y la falta de voluntad de la ANFP para dialogar. “Nos tratan como un sindicato intransigente, cuando lamentablemente estas medidas que estamos tratando de imponer para mejorar nuestro torneo, para mejorar la calidad de vida de nuestros futbolistas, vienen desde 2017”, afirmó.

Imagen referencial / Aton

Además, García denunció las precarias condiciones en las que compiten los equipos de Segunda División Profesional: “No voy a permitir torneos que sigan durando entre 6 y 8 meses, ni que los jugadores de segunda sigan viajando toda la noche en bus, que lleguen a comer poco y tengan que jugar al día siguiente porque eso puede ser peligroso para su salud”.

Acusaciones cruzadas entre el Sifup y la ANFP

La ANFP ha solicitado que la Dirección del Trabajo actúe como mediador, argumentando dificultades para establecer un diálogo con el gremio. Además, han acusado al tesorero del Sifup de faltas de respeto y descalificaciones personales. Por su parte, Gamadiel García respondió con dureza, señalando que “querer culpar al gremio de la inoperancia que se está viviendo dentro de la ANFP es un desastre total”.

García también cuestionó la gestión económica de la organización: “Todos sabemos que la ANFP está ocupando los recursos de la Federación para sobrevivir. La ANFP está quebrada, no hay plata, el fútbol chileno está quebrado”.

La postura de los jugadores y la continuidad del paro

El presidente del Sifup destacó el respaldo unánime de los planteles, señalando que la paralización no terminará hasta que haya una respuesta concreta al petitorio. “Hoy día tenemos la certeza de los capitanes de Universidad de Chile y Colo Colo que no se va a jugar la Supercopa si es que no tenemos un acuerdo con la ANFP”, afirmó.

Además, insistió en que el gremio está pidiendo condiciones mínimas: “Estamos pidiendo lo mínimo, y es lo que muchos clubes no pueden cumplir. Hoy día es el Consejo de Presidentes el que está tomando malas decisiones, está contra la deportividad, contra la competencia. No somos nosotros como sindicato”.

¿Qué sigue para el fútbol chileno?

La paralización de los torneos organizados por la ANFP ha dejado en suspenso el inicio de la temporada 2025, incluida la Supercopa entre Colo Colo y Universidad de Chile. Mientras tanto, el Sifup se mantiene firme en su postura y ha manifestado su disposición al diálogo, siempre y cuando se respeten las demandas fundamentales.

Con un fútbol chileno paralizado y en crisis, las próximas semanas serán cruciales para definir el futuro del balompié nacional y resolver uno de los conflictos más profundos en su historia reciente.