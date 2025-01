El escenario judicial que arriesga Maximiliano Falcón: Las condiciones que debe cumplir por el Caso Licencias

15 en. 2025 - 15:57 hrs.

Maximiliano Falcón, que hace unas horas confirmó su salida de Colo Colo, fue investigado en 2024 por el Caso Licencias, que lo involucró tanto a él como a otros jugadores del club (además de Aníbal Mosa) por la presunta obtención de licencias de conducir de manera irregular en Nancagua, región de O'Higgins.

Los jugadores llegaron a un acuerdo con la Fiscalía, aunque debieron comprometerse a acatar algunas condiciones. Por su parte, el dirigente albo tendrá que acudir a una audiencia el 20 de enero y así explorar una salida alternativa.

Para los jugadores de Colo Colo quedó establecido que debían cumplir dos requisitos. El primero de ellos era entregar indumentaria a una escuela de escasos recursos en Nancagua, acción que ya se materializó, mientras que el segundo corresponde a la realización de los trámites para la solicitud de obtención de licencia de conducir.

¿Qué ocurre con Maximiliano Falcón?

El fiscal Javier Von Bishoufhaussen fue consultado por el caso de Maximiliano Falcón, quien de no cumplir con lo antes mencionado podría arriesgar ser llevado a juicio, justo cuando se prepara para partir al Inter Miami de Estados Unidos.

En primer lugar, el persecutor aseguró que "no existe impedimento alguno para que pueda salir de Chile. No existe arraigo o prohibición, mientras haya cumplido los requisitos legales y además que no sea objeto un nuevo delito en Chile".

Asimismo, remarcó que antes de salir del territorio nacional, el defensa uruguayo tiene que acreditar ante los tribunales y la Fiscalía el haber cumplido con las condiciones expuestas.

"En caso de un incumplimiento de la suspensión, la Fiscalía solicita la revocación, presenta un requerimiento, lo que se traduce en llevar a juicio a la persona", añadió.

