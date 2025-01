Maximiliano Falcón pide perdón tras polémica ausencia: "Me duele cómo se dio, hubiese sido lindo que se diera de otra manera"

14 en. 2025 - 20:14 hrs.

En medio de su polémica salida de Colo Colo, Maximiliano Falcón ofreció disculpas y explicó las razones detrás de su reciente ausencia en la pretemporada del club, pese a tener contrato vigente.

En conversación con TNT Sports, el defensor uruguayo reconoció que actuó de manera inapropiada al no presentarse con el equipo y aseguró que tomó esta decisión persiguiendo un sueño profesional que no podía dejar pasar.

El mea culpa del “Peluca”

Desde el comienzo el defensa central nacido en las divisiones inferiores de Nacional de Uruguay tomó una postura de reconocimiento al señalar que “es una falta grave, yo soy consciente de eso (...) Es una oportunidad que se me presentó y la tomé. Hablé con mi representante, no porque no quisiera jugar en Colo Colo, sino que es porque era una oportunidad única”, comenzó diciendo Falcón.

Falcón también se refirió a su charla con el técnico de Colo Colo Jorge Almirón: “Me llama y le explico todo, él me dijo que yo era importante, que ya confiaba en mí, que para él no se lo esperaba y me preguntó si la decisión estaba tomada, y yo le dije que sí. Jugar con esa gente, en Miami, a cualquiera le hubiera seducido. Yo le dije que no era un tema de plata, yo en Colo Colo no ganaba mal dinero; voy por el tema de la competencia, de aprender. Me duele cómo se dio, hubiese sido lindo que se diera de otra manera”.

En medio del diálogo con TNT Sports, “Peluca” también dijo que "antes no había hablado ni dicho nada porque había una negociación de por medio. Es un sueño en lo personal lo que estoy viviendo. Me hubiese gustado que fuera de otra manera porque la decisión que tomé de no presentarme en la pretemporada sé que fue equivocada. Pido disculpas, pero en ese momento fue la manera que pensé para meter algo más de presión".

Pese a las tensiones, el directorio aprobó de manera unánime la venta del jugador al Inter Miami de la MLS. Según informaron, el traspaso dejó a Colo Colo un ingreso de 2,5 millones de dólares, además de un 15% de su pase en una futura venta.

Números que respaldan su legado

Falcón deja Colo Colo con un registro que pocos jugadores pueden igualar. En cuatro años, disputó 158 partidos, anotó 8 goles, entregó 2 asistencias y sumó seis títulos: dos Copas Chile, dos Supercopas y dos campeonatos nacionales. En 2024, fue uno de los líderes en defensa, participando en 41 encuentros, incluidos 13 partidos de Copa Libertadores.

La operación detrás de su salida

El traspaso de Falcón no estuvo exento de negociaciones complejas. Para concretar la operación, el representante del jugador, Gerardo Arias, y el club Rentistas, propietario de parte de su pase, accedieron a renunciar a una fracción del monto para que Colo Colo recibiera la mayor parte del ingreso.

Un adiós con sabor agridulce

La salida de Maximiliano Falcón marca el fin de una era en Colo Colo. Su disculpa pública, aunque tardía para los hinchas, busca cerrar un capítulo polémico y abrir la puerta a nuevos desafíos, tanto para él como para el Cacique, que deberá buscar un nuevo pilar en su defensa para la temporada 2025.

