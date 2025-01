La respuesta de Bolados a duras críticas tras renovar en Colo Colo: "La gente debería informarse bien antes de decir algo"

14 en. 2025 - 14:19 hrs.

¿Qué pasó?

Luego de varias semanas de incertidumbre, Marcos Bolados renovó en Colo Colo por dos años más. El delantero acordó un importante aumento salarial de un 50% y se consolida como uno de los jugadores que lleva más años en el club tras su llegada en 2016.

Pese a ello, el extremo de 28 años ha sido resistido por una parte de la hinchada alba y ha recibido constantes críticas por su continuidad en el club, por lo que el formado en Antofagasta salió a defenderse en entrevista con los canales oficiales del club.

¿Qué dijo Marcos Bolados?

"Esperaba quedarme acá y gracias a Dios se dio, ha sido un buen año y todo eso te lleva a tener ganas de querer quedarte", aseguró Bolados tras haber disputado 42 partidos y anotado 7 goles en la temporada.

"Empezar la pretemporada con mis compañeros es importante, es mejor que empezar solo y correr solo, obviamente hubiese sido mejor empezar cuando empezaron ellos (el resto del plantel). Colo Colo ha dejado harto en mí, mi familia y mi hijo. Es lindo volver acá, más en este año del centenario", añadió el delantero.

Asimismo, el seleccionado nacional salió al paso de las críticas en su contra y aseguró: "No me meto en esas cosas, trato de ni calentarme la cabeza con tonteras. Tomé la decisión de no meterme y estoy más tranquilo".

"El fútbol es así, puede opinar alguien que sepa o alguien que no sepa y al final, la gente se guía por las cosas que ve ahí (en redes sociales), porque cualquiera puede subir algo y la gente que no sabe lo cree", agregó.

En la misma línea, Bolados sostuvo que "la gente debería informarse bien antes de decir algo, pero así es esto, cualquiera opina del fútbol. La gente se descarga con el fútbol y eso ya lo tengo asimilado".

