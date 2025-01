¡Una alegría para Chile!: Cristian Garin le gana a Coric y avanza en el Abierto de Australia 2025

14 en. 2025 - 01:11 hrs.

¿Qué pasó?

Cristian Garin (150° del ranking mundial ATP) le da la primera alegría a Chile en el Abierto de Australia 2025 con una imponente victoria en primera ronda frente al croata Borna Coric (88° del ranking mundial ATP).

El "Tanque" derrotó por un aplastante 7-5, 6-1 y 6-2, tras dos horas y tres minutos de partido, a un complicado Coric, quien si bien ha perdido posiciones por diversas lesiones, llegó a ser 12 del mundo en 2018 y campeón del Masters 1000 de Cincinnati en 2022.

El primer set estuvo bastante parejo y los dos jugadores fueron manteniendo de manera firme sus servicios. Parecía que todo se iba a definir en un tie-break, pero el nacional quebró en el undécimo game y en el siguiente no tuvo problemas para cerrar.

El segundo episodio no pudo comenzar mejor para "Gago", porque consiguió dos rupturas consecutivas y se puso 3-0 arriba. Y si bien entregó su servicio en el cuarto, no importó, porque volvió a romper el saque del balcánico en el siguiente. Pero eso no fue todo, porque abrochó la manga con otro break en el séptimo.

En el tercer capítulo ambos conservaron sus turnos y tras el quinto, el croata pidió asistencia médica, aunque regresó a la pista. En la reanudación, el campeón de Roland Garros junior 2013 quebró en el sexto y después sentenció todo con otra ruptura en el octavo.

De esta manera, Garin sigue avanzando en Australia y volvió a ganar en un cuadro principal de un Grand Slam después de casi dos años y medio. Su último festejo había sido en el US Open 2022 ante el checo Jiri Lehecka.

En segunda ronda, el "Tanque" tendrá un durísimo duelo, pues desafiará al 4 del planeta, el estadounidense Taylor Fritz, quien no tuvo problemas para eliminar a su compatriota Jenson Brooksby (sin ranking) por parciales de 6-2, 6-0 y 6-3. Ante el norteamericano, "Gago" está 2-1 abajo en el historial, con derrotas en tercera ronda del Masters 1000 de Madrid 2023 y semifinales del ATP 250 de Múnich y victoria en cuartos de final del ATP 250 de Houston 2022. Será la primera vez que choquen sobre superficie dura.

