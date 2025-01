"Vamos a dejar todo para ganar trofeos": Palacios revela qué le pidió Fernando Gago en su debut con Boca Juniors

17 en. 2025 - 16:16 hrs.

¿Qué pasó?

Carlos Palacios tuvo su esperado debut en Boca Juniors el pasado miércoles en el amistoso en el que el cuadro xeneize derrotó por 2 a 0 a Juventude de Brasil. El encuentro contó con una destacada actuación del chileno, que se robó varias miradas.

"Feliz de volver a jugar después de tanto tiempo"

Una vez finalizado el cotejo, el exjugador de Colo Colo expresó su felicidad por sumar sus primeros minutos en el elenco argentino. En esta línea, en conversación con El Canal de Boca, la "Joya" dijo estar "feliz de volver a jugar después de tanto tiempo".

"Jugar con esta camiseta, con toda la gente que había, fue algo maravilloso", manifestó, agregando que "no pensé que iba a haber tanta gente, ya era tarde. Pero nada, feliz de haber llegado a este club, ahora a disfrutar y rendir adentro de la cancha, que es lo que me toca a mí".

"Vine para ganar títulos"

Acerca de su rol en la cancha, Palacios detalló que "entré por derecha, pero me dijo (Fernando Gago, técnico de Boca) que jugara libre y me sintiera cómodo, pero que para la presión defensiva me recostara hacia la derecha".

Por último, dejó en claro sus ambiciones en el cuadro xeneize: "Vine para ganar títulos, así que nada, vamos a dejar todo para ganar trofeos este año".

Carlos Palacios recaló en Boca Juniors después de una gran temporada en Colo Colo, equipo donde llegó a los cuartos de final de la Copa Libertadores. Además, fue una de las figuras del Torneo Nacional, lo que lo llevó a ser convocado en su momento a la Selección Chilena de Ricardo Gareca.

Todo sobre Colo Colo