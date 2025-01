"No se puso nervioso": Hinchas celebran el debut de Carlos Palacios con Boca Juniors

16 en. 2025 - 00:25 hrs.

¿Qué pasó?

La exfigura de Colo Colo, Carlos Palacios, tuvo un celebrado debut en Boca Juniors durante el duelo frente a Juventude, que se definió en un 2-0 favorable para los trasandinos.

Si bien el chileno entró recién a la cancha para los últimos 45 minutos de partido, estos fueron suficientes para ilusionar a los hinchas de Boca protagonizando dos jugadas que estuvieron cerca de llegar al gol.

De esta forma, los seguidores del club dirigido por Fernando Gago no tardaron en comentar el arribo de Palacios a través de redes sociales. "No se puso nervioso Carlitos Palacios", "Interesante Palacios realmente", "Me puse nervioso al verlo a Palacios. Esa pared con Fabra me hizo sentir cositas", "Palacios por izquierda es otra cosa", son algunos de los mensajes que se leen en la cuenta de Instagram de Boca Juniors.

Fueron varios los usuarios que destacaron la dupla del chileno con Frank Fabra, con quien estuvo cerca de asistir a Milton Giménez antes de que un defensa rival impidiera el gol con un cruce. En otra jugada, el exalbo le dio un pase al mismo Giménez que se vio frustrado poe un remate desviado.

Finalmente, el partido fue definido por un autogol de Kelvi Chiesa Gomes en el minuto 14 y un tanto de Miguel Merentiel en el minuto 49, otorgándole el 2-0 a la escuadra trasandina.

De esta forma, con el triunfo de su nuevo equipo y elogios de la hinchada, Carlos Palacios concluyó un exitoso debut en tierras argentinas.

