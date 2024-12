Tras polémica en el Balón de Oro: Vinícius Jr. gana el premio The Best de la FIFA como mejor jugador del mundo

17 dic. 2024 - 16:37 hrs.

¿Qué pasó?

El brasileño Vinícius Jr. ganó este martes el premio The Best de la FIFA a mejor jugador del mundo, en lo que fue su revancha por lo ocurrido en el Balón de Oro pasado, cuando quedó relegado del primer lugar después del triunfo de Rodri del Manchester City, lo que generó una polémica.

En esta oportunidad, el delantero del Real Madrid sí pudo obtener el máximo galardón, que lo define como el mejor de la temporada pasada y de lo que va del año. En concreto, el 1 de junio obtuvo su segunda Champions League, un torneo que suele definir al mejor en este tipo de instancias.

La polémica del Balón de Oro 2024

A fines de octubre de este año, cuando se realizó la gala del Balón de Oro, muchos pensaban que Vinícius Jr. sería el vencedor, pero terminó siendo Rodri, que también tenía credenciales, tras haber sido ganador de la Champions del 2023 y la Eurocopa con España en 2024.

Esto fue controversial, no solo por el resultado que esperaban los brasileños y los fans del Real Madrid, sino también porque la figura de los 'merengues' no se presentó a la premiación, al ser notificado de que no había obtenido el premio. Lo mismo ocurrió, por ejemplo, con su entrenador Carlo Ancelotti.

La deuda con la Selección Brasileña

Si bien el brasileño ha tenido grandes actuaciones con el Real Madrid, no ha podido demostrar su máximo nivel en la Selección Brasileña.

Por ejemplo, en la pasada Copa América, el delantero se perdió un encuentro importante contra Uruguay por acumulación de tarjetas amarillas, dejando expuesto a su equipo, que terminó eliminado.

Asimismo, en el Mundial de Qatar, cuando ya empezaba a demostrar su talento frente al mundo, disputó un total de 4 partidos y anotó un gol, pero su selección quedó eliminada en cuartos de final frente a Croacia.

Ahora, sin Neymar, el exjugador del Flamengo está llamado a liderar al "Scratch" en su camino al Mundial del 2026, donde tampoco ha gozado de partidos sobresalientes.

