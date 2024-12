Carlos Palacios se sincera tras su llegada a Boca Juniors: "Desde pequeño que era hincha del club"

16 dic. 2024 - 18:26 hrs.

¿Qué pasó?

Un verdadero sueño es el que vive Carlos Palacios tras haber sido oficializado como el primer refuerzo de Boca Juniors de cara al 2025. La Joya ya posó con la camiseta Xeneize y entregó sus primeras declaraciones en el canal oficial de YouTube del club.

El ex Colo Colo aseguró que espera levantar varios títulos con el cuadro argentino y reconoció que desde pequeño ha sido hincha del equipo presidido por Juan Román Riquelme.

"Desde pequeño que era hincha de Boca"

En conversación con "El Canal de Boca", el volante, que ya estuvo presente en La Bombonera el fin de semana, confesó que "estoy muy feliz, muy contento de mi llegada. Tuve contacto con mis compañeros y me recibieron superbién, muy buen trato. Me habían dicho otras personas que era un gran grupo. Además, la calidad de jugadores que hay no hace falta que lo diga".

El formado en Unión Española confesó que desde hace bastante tiempo deseaba llegar al cuadro argentino y mostró sus ganas de debutar: "Me siento muy feliz de vestir esta camiseta, por fin se pudo lograr después de tanto tiempo. Estoy con ganas de jugar ya (...) ansioso de poder entrar a la cancha, de sentir el cariño del hincha, es algo que va a ser maravilloso, un momento único".

Carlos Palacios (Boca Juniors)

Además, Palacios dijo sentirse sorprendido con el recibimiento que tuvo tras bajarse del avión y el apoyo de la hinchada, "es primera vez que me pasa. El hincha de Boca me ha dado mucho cariño en estos pocos días".

"Fue difícil, pasaron muchas cosas en el camino, pero ya estoy acá vistiendo los colores. En mi casa todos están felices, desde pequeño que era hincha de Boca, no quería decirlo antes, pero salieron las fotos (con polera de Boca cuando era niño). Siempre me gustó Boca, siempre en Chile veía los partidos", confesó el enganche de 24 años.

Por último, La Joya desde ya prometió dejar todo por el equipo. "Esperemos que este 2025 podamos conquistar muchos títulos. Personalmente, voy a dejar todo por esta camiseta y que sea un año maravilloso para el siguiente año de Boca", recalcó el chileno, que disputará la liga y copa argentina, además de Copa Libertadores y el Mundial de Clubes.

Todo sobre Carlos Palacios