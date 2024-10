Rodri gana el Balón de Oro: Los detalles de la galardonada ceremonia que premió al mediocentro español

28 oct. 2024 - 18:44 hrs.

¿Qué pasó?

La prestigiosa revista francesa especializada, France Football, entregó este lunes 28 de octubre el premio Balón de Oro al pivote español del Manchester City, Rodrigo Hernández (Rodri). El premio se entrega al mejor futbolista de la temporada anterior y se contempla a ganadores de trofeos internacionales como la Eurocopa, Copa América, Copa Africana de Naciones y Juegos Olímpicos.

La ceremonia de entrega del Balón de Oro se realizó este lunes en el Teatro de Chatelet de París con maestros de ceremonias como el exjugador Didier Drogba y la presentadora Sandie Hérbiert.

A lo anterior se suma la polémica ausencia del Real Madrid, club que decidió no ir la ceremonia tras estar convencidos de que su jugador, Vinicius, no sería premiado en esta ocasión.

La temporada de ensueño de Rodri

Cabe precisar que Rodri alcanzó su cuarta temporada consecutiva en la Premier League, donde logró una racha de 74 partidos consecutivos sin perder con el Manchester City.

Por otro lado, logró ser campeón de la Eurocopa con España, de la Premier League, de la Supercopa de Europa y del Mundial de Clubes.

La polémica que involucra al Real Madrid con el Balón de Oro

Horas antes de la ceremonia del Balón de Oro, convencido de que su jugador Vinicius no era el ganador del premio, el Real Madrid decidió no viajar a París y boicoteó el acto, según lo informado por la agencia de noticias AFP.

"Si los criterios del premio no proclaman ganador a Vinicius, esos mismos criterios deben proclamar ganador a Carvajal. Como esto no ha sido así, es obvio que el Balón de Oro-UEFA no respeta al Real Madrid. Y el Real Madrid no está donde no se le respeta", declaró a la AFP el club madrileño.

Sin embargo, la organización afirmó a la AFP horas antes de conocerse al ganador del Balón de Oro que "ningún jugador ni club saben este lunes por la tarde (según horario europeo) quién ha ganado".