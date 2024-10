Luto en el fútbol: Muere exmundialista brasileño a los 56 años

La mañana de este viernes se confirmó el fallecimiento a los 56 años de Zé Carlos, exlateral del São Paulo y seleccionado brasileño en el Mundial de Francia 98, donde disputó la semifinal contra los Países Bajos.

Según informa el medio brasileño CBN, el exfutbolista falleció cuando estaba de visita en la casa de una familiar en el municipio Osasco, al oeste de São Paulo.

Las alertas se encendieron cuando su familia del exdeportista notó su retraso al despertar, por lo que llamaron a los bomberos.

"Estaba en casa de mis padres en Osasco por una reunión de trabajo y el domingo iba a jugar al fútbol. Solía levantarse temprano, pero hoy no se despertó", relató su hermana Cleusa a UOL.

Los cuerpos de rescate trasladaron a Zé Carlos hasta la Unidad de Emergencias del Hospital de Santo Antônio, lugar en donde se confirmó su muerte por un paro cardiorrespiratorio.

En la carrera deportiva de Zé Carlos destaca su paso de dos años por el São Paulo (1997-1999), lo que le permitió ser convocado a la Copa del Mundo de Francia 98, donde jugó la semifinal ante los Países Bajos como alternativa del capitán Cafú.

Además, tuvo pasos por el Gremio, Ponta Petra y otros equipos, retirándose en el año 2006. Zé Carlos deja dos hijos, una niña de 8 años y un adolescente de 16 años.

O São Paulo Futebol Clube manifesta seu profundo pesar pelo falecimento de Zé Carlos, aos 56 anos, e decreta luto oficial. Ele foi lateral-direito do Tricolor no título paulista de 1998, ano em que também defendeu o Brasil na Copa do Mundo.



Nota de pesar: https://t.co/QA0zJCutPx pic.twitter.com/iMtx5jeGNU