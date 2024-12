"Lloran de más": Javier Correa le da con todo a la "U" por polémico final de campeonato

11 dic. 2024 - 17:10 hrs.

En Colo Colo continúan con los balances tras la exitosa temporada 2024, donde conquistaron los títulos del Campeonato Nacional y la Supercopa, además de alcanzar los cuartos de final de la Copa Libertadores.

Si hace días fue Arturo Vidal el que repasó la campaña alba, y ahora fue el turno del delantero argentino Javier Correa, quien aseguró que el Cacique fue un "justo campeón" y lanzó un duro dardo a Universidad de Chile por la denuncia de los azules contra el técnico Jorge Almirón en plena definición del torneo, el cual estuvo a punto de definirse por secretaría.

¿Qué fue lo que dijo Javier Correa contra la "U"?

"Se habían dicho tantas cosas, habían hablado tanto, habían 'chicaneado' como si nos hubiesen regalado el torneo y la verdad es que yo me levanto en las mañanas y nadie me regala nada, Dios no más me regala un día más de vida, pero después no me regala nada nadie. Por eso no me gusta cuando hablan de más, o lloran de más, porque si vieran cómo entrenamos, igual que ellos capaz, o más o menos que ellos, pero nadie nos regala nada", comenzó diciendo el atacante trasandino en diálogo con Colo Colo TV.

"Creo que somos justos y merecidos campeones, y ahora tenemos mucha más motivación para comenzar el 2025 y seguir demostrando que somos el más grande de Chile", añadió el ariete.

Además, Correa se refirió a la tremenda remontada del cuadro albo durante el segundo semestre, considerando que en un momento estuvieron 10 puntos abajo de la "U".

"Hoy lo veo y parece que estaba escrito en una película, porque Arturo Vidal dijo en su momento que faltan 66 puntos… el 'loco' ya lo había visto. Después te sumas y vas ganando partidos que parece que no ganarás y los terminas ganando igual. Como que estaba escrito y listo para nosotros".

