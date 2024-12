Tragedia en Brasil: Muere joven futbolista tras caer desde un piso 25 mientras grababa un video

11 dic. 2024 - 16:16 hrs.

¿Qué pasó?

Carol Oliveira, joven futbolista de 22 años conocida como "Carolaine", perdió la vida tras caerse desde el piso 25 de un edificio en el Balneário Camboriú en Santa Catarina, Brasil, mientras grababa un video junto a su hermano.

La brasileña, que jugaba fútbol (delantera) y futsal (volante), se encontraba en el helipuerto de la construcción junto a su familiar, quien registró el fatídico momento a través de un video.

Policía lo catalogó de accidente

Tras su caída de cerca de 90 metros, acudieron al lugar bomberos del sector, que no pudieron hacer nada para salvar la vida de la joven que murió al instante, según informó Marca.

Posteriormente, la Guardia Municipal del Balneário Camboriú (GMBC), que revisó el vídeo grabado por el hermano en el que se ve la caída de la mujer, catalogó su muerte como un accidente, pues resbaló desde el techo del edificio cuando caminaba con el celular en su mano.

"Nunca será olvidada"

Tras conocerse la noticia, desde su club Centro Femenino de Tijucas expresaron: "Con profundo pesar, el Centro de Fútbol Femenino lamenta la partida anticipada de la deportista".

"Carol defendió los colores del centro en el Campeonato Municipal Femenino de futsal de Tijunas en el año 2024 y aportó mucho con su talento, y espíritu deportivo. Nunca será olvidada", agregaron.

Su entrenadora, Angélica Solidade, comentó que Carol "tenía muchos amigos y agradaba a todos. Nunca has visto a alguien decir 'Carol es aburrida, no me gusta'. Hasta donde llegó, a todos les caía bien. Incluyendo a los niños que cuidaba en el autobús, a los deportistas jóvenes y mayores".

