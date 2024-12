¿Llegará a Macul? La respuesta de Keylor Navas en medio de rumores de fichaje en Colo Colo

11 dic. 2024 - 11:01 hrs.

¿Qué pasó?

La dirigencia de Colo Colo está en incertidumbre, luego de la inminente salida de Brayan Cortés, por lo que los esfuerzos están centrados en buscar un reemplazante. En esta línea, han trascendido varios nombres, entre ellos, el de un excampeón de la Champions League con el Real Madrid.

Keylor Navas en la mira de Colo Colo

Se trata de Keylor Navas, que por ahora está sin equipo, y que en las últimas horas se refirió a su futuro en el fútbol. El portero afirmó que volverá a la actividad en enero del 2025, así que para esa fecha ya debería haber fichado en algún club, aunque todavía no se sabe cuál.

Colo Colo podría asomar como un eventual destino para el costarricense, que fue campeón de Europa con el Real Madrid y que tuvo un paso también por el Paris Saint-Germain. Pero lo que habría que negociar sería el sueldo del guardameta, que pasaría a ser uno de los mejores pagados del Cacique, en caso de arribar.

¿Qué dijo Navas sobre su futuro?

Consultado sobre su futuro, Navas manifestó que "todas las ofertas que han llegado las agradezco. Yo no conozco otra manera de trabajar que no sea profesional".

"Siento que para mí lo más importante es jugar, hacerlo bien y ganar, que es lo que me gusta. No veo ningún problema, agradezco a todas las personas que me han contactado", sostuvo.

Dicho esto, indicó que "la idea era no tener una pausa tan larga. El día de hoy ya tengo claro por qué Dios quería que tuviera una pausa. A nivel familiar, he vivido cosas que no había vivido porque nosotros teníamos 15 años de estar afuera, solo veníamos un mes durante el año".

"Como familia eso ha sido demasiado bonito. Yo espero que ya para enero estar de nuevo en las canchas. Estamos tomando la decisión. Es muy pronto, espero que así sea", añadió.

Todo sobre Colo Colo