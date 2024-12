¿Llegará a la U? Vargas pone en suspenso su futuro tras salvarse del descenso y terminar contrato en Brasil

09 dic. 2024 - 11:29 hrs.

¿Qué pasó?

Eduardo Vargas pasó de casi obtener la gloria eterna a estar a punto de perderlo todo con el Atlético Mineiro. Lo anterior porque hace poco más de una semana jugó la final de la Copa Libertadores, la cual perdió pese a anotar un gol, y días después disputó un decisivo encuentro contra el Paranaense para conservar la categoría en Brasil. Tras salvarse del descenso, el delantero chileno no renovaría contrato con el conjunto de Belo Horizonte, poniendo en duda su futuro y posible llegada a la Universidad de Chile.

Vargas: Goleador de La Roja y casi héroe en el Mineiro

Este año fue especial para "Turboman", ya que fue uno de los goleadores de la Selección Chilena de Ricardo Gareca, pese a no obtener los resultados que se requerían.

En paralelo a esto, el delantero chileno brilló en ciertos partidos del Atlético Mineiro y estuvo a punto de darle el título de la Copa Libertadores, al anotar un gol y tener dos chances claras que no pudo concretar.

Sus actuaciones provocaron que, en la última parte del año, se especulara sobre su salida del Mineiro, puesto que termina contrato en diciembre. Frente a esto, en las últimas semanas han aparecido varios clubes que estarían interesados en contratarlo, en específico, de Brasil y Chile.

Los equipos que van por "Turboman"

Hace unos días, Vargas conversó con el medio AS y afirmó que desconoce su futuro. "Aún no lo sé, todavía es muy pronto. No hay nada cerrado en estos momentos", sostuvo.

El futbolista ha sido sondeado por varios equipos, como Inter de Porto Alegre, que estaría buscando poder contratarlo por su buena temporada con el Mineiro.

A este equipo se suma la U, que necesita goles de cara a la Copa Libertadores y no miraría con malos ojos repatriar a "Turboman", sobre todo, pensando en la falta de gol que tuvo la temporada pasada, en la cual Cristian "Chorri" Palacios y Luciano Pons fueron bastante criticados.

Todo sobre Eduardo Vargas