¿Del Brasileirao a Macul?: Colo Colo habría ofertado por un "vikingo" para reforzar su delantera

08 dic. 2024 - 14:24 hrs.

Colo Colo ya trabaja en refuerzo de su plantel para la temporada 2025, año en que el Cacique celebra su centenario, y clava su mirada en la Copa Libertadores.

Es así, que según se informó desde la prensa brasileña, el club albo habría presentado una oferta por un delantero que actualmente milita en el Brasileirao.

El posible fichaje de Colo Colo

El periodista carioca Vene Casagrande reveló que Colo Colo realizó una oferta por el delantero paraguayo Isidro Pitta, apodado el "Vikingo", con la intención de que acompañe a Javier Correa en el ataque.

"Este sábado Cuiabá rechazó una propuesta oficial de Bahía para Isidro Pitta. Los valores iniciales no agradaron a Dourado. Tricolor realizará una nueva oferta en los próximos días con otras condiciones. Antes de Bahía, Colo Colo, de Chile, y Olimpia, de Paraguay, hicieron una oferta, pero con números muy por debajo de lo que Cuiabá quiere por el delantero paraguayo", sostuvo Casagrande.

De igual manera, aclaró que "Cuiabá, descendido a la Serie B, no tiene intención de quedarse con Pitta en 2025 para reducir la masa salarial, pero no aceptará una oferta que no les guste".

De acuerdo a información de Transfermarkt, Pitta finaliza su contrato en diciembre del 2026, y actualmente posee un costo en el mercado de 5 millones de euros.

Todo sobre Colo Colo