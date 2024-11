El sueco Eddie Karlsson se consagró campeón del City Race de Red Bull Los Andes

14 nov. 2024 - 11:30 hrs.

Más de dos mil personas se reunieron este miércoles en la comuna de Las Condes para ser parte del City Race de Red Bull Los Andes 2024, una verdadera fiesta endurera en la que 16 pilotos nacionales e internacionales midieron sus habilidades y destrezas sobre dos ruedas, sorteando diferentes obstáculos en un espectacular circuito montado por especialistas de la disciplina en plena ciudad.

La adrenalina y emoción junto al rugir de los motores, fueron la tónica de la jornada, donde el piloto sueco Eddie Karlsson se consagró campeón del evento tras un infartante enfrentamiento contra el chileno Camilo Herrera: “Disfruté mucho el concepto del City Race. Es genial porque te permite estar muy cerca de la gente. Es la primera vez que vengo a Chile y me ha encantado (…) Camilo es muy joven. Se mostró muy fuerte aquí y estoy seguro de que tiene mucho futuro por delante”.

El podio lo terminó de completar Herrera en el segundo lugar, demostrando un gran nivel que le llevó incluso a vencer en la carrera 1 vs 1 al británico Billy Bolt, quien ostenta nada más ni nada menos que cinco títulos mundiales: “Me siento muy contento. Billy es un grande y esta vez me tocó ganarle. Gran parte de este logro es todo lo que he hecho en el año, donde he entrenado mucho, así que vamos con todo este fin de semana”.

Ahora, los pilotos tendrán tan solo dos días antes de volver a verse para la competencia principal este sábado en Nido de Cóndores Allí, las mayores figuras de la disciplina se reunirán nuevamente para disputar la competencia de Hard Enduro más esperada y extrema de la región en tres categorías: Súper Experto, Experto e Intermedio.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Mega Deportes CL (@megadeportescl)

Tras 15 años de su primera edición, Nido de Cóndores se ha convertido en un clásico de este certamen, donde las majestuosas montañas de la Pre-Cordillera ofician de circuito perfecto con sus empinadas pendientes, caminos pedregosos y obstáculos naturales que se mezclan con otros fabricados, poniendo a prueba las destrezas y resistencia de los participantes. Algunas de sus “especiales” más famosas son la “Mata Patos”, “Trailera” y “Mundialera”. Aquí, el terreno rocoso y árido junto con los fuertes vientos, hacen que la gran mayoría de los competidores no puedan terminarla.

Entre las figuras que competirán este sábado, se encuentran los ya mencionados Billy Bolt, tercer lugar en el City Race y acreedor de un arsenal de títulos, que incluyen la corona del FIM SuperEnduro 2020, 2022 y 2023; además del FIM Hard Enduro 2021 y el WESS Enduro de 2018.

Por el lado de nuestro país, infaltable es la presencia de Benjamín Herrera tras regresar del Six Days de España. Se suma también su primo Camilo Herrera, conocido piloto nacional quien quedó en el 5to lugar de la última edición en 2022, junto con Félix Herrera. Asimismo, estarán poniendo a prueba sus motos en las pistas de Nido de Cóndores los integrantes del equipo chileno que compitió en Galicia: Agustín Spagui, Jose Ramdorh y Jeremías Schiele.

Sigue en vivo este sábado la competencia en Red Bull Tv y a través del canal Mega 2, además de la plataforma de streaming del canal, MegaGo, y un resumen en Mega.

CONOCE TODOS LOS DETALLES DE RED BULL LOS ANDES

https://www.redbull.com/cl-es/events/red-bull-los-andes-2024