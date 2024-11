"Hablamos con el profe y aclaramos las cosas": Vidal hace las paces con Gareca tras ser llamado a La Roja

12 nov. 2024 - 15:55 hrs.

La mañana del lunes el técnico de la Selección chilena, Ricardo Gareca, sorprendió al convocar por primera vez en su proceso en la Roja a Arturo Vidal de cara a los partidos ante Perú y Venezuela por las Clasificatorias.

El estratego argentino nominó de emergencia al reciente campeón con Colo Colo, pese a que este lo criticó duramente en sus transmisiones de streaming, hasta con insultos, por el bajo rendimiento del combinado nacional.

Y este martes, en un punto de prensa tras los trabajos matinales en Juan Pinto Durán, el "King" abordó la situación y admitió que se equivocó al tratar de mala manera al "Tigre".

¿Qué dijo Vidal sobre Gareca?

"Dije varias cosas de los partidos. Lo que sentía lo dije, pero lo que hablé con el 'profe' quedará entre los dos. Lo importante es sumar los seis puntos para meternos en la pelea de pelear un cupo al Mundial. Con sacrificio podemos sacarlo adelante. Esperamos aportar en este proceso", expresó el oriundo de San Joaquín.

"Se dio la citación. Me llamaron y yo siempre tuve toda la voluntad. Ahora era el momento. Hablamos con el 'profe' y aclaramos las cosas (...). Casi un año de la última vez que jugué. Ya estamos de vuelta gracias a Dios. Han sido dos días muy lindos, retomando lo que he hecho toda la vida, que es defender a la Selección. De verdad que el ambiente está bueno", añadió.

"Seguramente tuve palabras en que me equivoqué"

Sobre las duras críticas al DT, confesó: "Seguramente tuve palabras en que me equivoqué. Pero lo digo tan real como soy yo, no escondo cosas. Estaba con una cámara y se ve cómo veo los partidos. Lo toma mal la gente, pero yo lo veía normal. Pero me equivoqué en algunas palabras".

Además, el mediocampista reveló que estaba molesto por no ser considerado en el Equipo de Todos: "Pasaron dos momentos que pensé que podía estar: tras River (por Copa Libertadores) y en Copa América".

Sin embargo, ya todo es parte del pasado: "Ahora salimos campeones, el profe vio que mejoré muchas cosas. Seguramente una comunicación antes era mejor, pero estoy feliz de volver".

Por último, Vidal reconoció que no pudo festejar mucho el título con Colo Colo: "Celebré poco, pero la Selección es lo más importante. Me tocó estar y hay que aprovecharlo al máximo".

Todo sobre Selección Chilena