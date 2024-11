Se supo la verdad: Williams Alarcón explica el real motivo de su marginación de la Selección Chilena

11 nov. 2024 - 10:40 hrs.

¿Qué pasó?

Toda una polémica se ha generado en los últimos días en torno al volante Williams Alarcón, quien fue nominado a la Selección Chilena de cara a los partidos ante Perú y Venezuela por las Clasificatorias Sudamericanas para el Mundial 2026, sin embargo, a los pocos días fue liberado de La Roja a causa de una lesión.

Sin embargo, el problema surgió después, cuando este sábado ingresó a la cancha a los 63 minutos del partido de su club Huracán ante Independiente, situación que dio para todo tipo de especulaciones y críticas, tal como ocurrió hace unas semanas con un caso similar al de Carlos Palacios. Por lo mismo, el propio futbolista salió a aclarar todo en sus redes sociales.

¿Qué dijo Williams Alarcón?

"Ante la duda y especulaciones de algunos... Quiero aclarar los comentarios erróneos y malintencionados. En el partido contra Newell's del pasado martes, sentí una molestia en el aductor que provocó una salida por precaución", comenzó diciendo en un escrito publicado en Instagram.

"Mediante exámenes se logró visualizar una distensión en el aductor grado 1. El cuerpo médico y técnico de la Selección estuvo al tanto y me comunicaron que no podría estar. Comprendiendo que en este momento se necesita que todos estén en su 100 por ciento para dar pelea hasta el final. Jamás le diría que no a mi Selección, ni menos inventar una lesión como he leído", añadió.

Por último, el volante aseguró que "representar a mi país es un sueño que he tenido toda la vida, por lo que deseo y espero siempre poder estar a la altura que merece".

ANFP realizaría una acusación a la FIFA e incluso Huracán podría perder los puntos

Según publicó El Mercurio, el actuar del formado en Colo Colo no cayó para nada bien en la ANFP, por lo que realizarían una acusación formal a la FIFA en contra de Huracán.

El ente dirigido por Pablo Milad alegaría por una falta al artículo 19 del Código Disciplinario de la FIFA sobre alineaciones indebidas. De ser aceptado el reclamo, Huracán podría perder los puntos de ese partido, recibir una multa (más de $6 millones) e incluso el jugador arriesga sanción.

