Exfutbolista del Real Madrid se tatuó el nombre de su hija y luego descubrió que no era el padre

18 oct. 2024 - 11:27 hrs.

Un escándalo deportivo es el que se vive en Brasil con el futbolista brasileño Vinícius Tobias, quien esperaba una hija con su pareja influencer, Ingrid Lima. El ex Real Madrid, de 20 años, estaba tan emocionado que se tatuó el nombre de la bebé, sin embargo, al poco tiempo se enteró de que no era padre.

El tatuaje de Vinícius Tobias

La historia de este polémico caso comenzó en febrero de este año, cuando el lateral derecho, que actualmente juega en Shakhtar Donetsk, anunció a través de las redes sociales que sería padre junto a su pareja.

"El plan dio sus frutos, la luz de la paternidad brillará sobre nosotros (…) la vida nos concedió el privilegio de cuidar y amar a un pequeño ser tan especial, los cambios de pañales, las noches en vela y las sonrisas infinitas", publicó la pareja en un post compartido.

Incluso se tomaron fotografías juntos de ella embarazada y el futbolista mostró un tatuaje con el nombre de quien supuestamente era su hija: "Maite te amo".

El tatuaje decía "Maite te amo" (redes sociales)

"Maite no es hija de Vinícius"

La bebé nació el pasado 8 de octubre, sin embargo, Vinícius Tobias no estuvo presente en el parto y no compartió nada en sus redes sociales. A partir de ahí comenzaron las especulaciones, informó La Nación.

Finalmente, fue la propia Ingrid Lima, quien a través de una historia en Instagram publicó la prueba de ADN que confirmó que el futbolista no es el padre de la niña.

"Como ya todo el mundo sabe, Vinícius y yo hace tiempo que no estamos juntos, y durante estas idas y vueltas tuve una relación con alguien. Decidimos hacer un examen de ADN y Maite no es hija de Vinícius", reveló en un largo comunicado en la red social.

"Les pido sinceramente que dejen de atacarlo, fue por pedido mío que no asistiera al parto y no publicara nada sobre Maite hasta que se hiciera el examen. Vinícius y yo ya nos sentamos y hablamos amistosamente. Le deseo lo mejor del mundo, que ambos podamos seguir adelante con nuestras vidas en paz", reveló la influencer. Por su parte, el defensor no se ha referido al tema.