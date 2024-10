Hombre intenta incendiar cine en Brasil mientras veía "Joker 2: Folie à Deux" en forma de protesta contra Lady Gaga

17 oct. 2024 - 20:55 hrs.

Un hecho realmente insólito fue el que se dio en Brasil durante la tarde de este martes 15 de octubre, en una sala de cine ubicada en la localidad de Mauá, protagonizado por un hombre que intentó incendiar una sala de cine de un complejo ubicado en un mall.

Resulta que el individuo, de nombre Tales Miranda Barbosa, fue a ver la película "Joker 2: Folie à Deux", la cual es coprotagonizada por Lady Gaga. Mientras veía la película, se levantó de su silla y comenzó a quemar una de las butacas, generando pánico colectivo entre los asistentes.

Un incendio

Tales no incendió dicha butaca por su disgusto con la película, sino que lo hizo en forma de "protesta" contra la cantante, de quien es un gran fanático, por no visitar dicho país hace más de una década en el contexto de sus giras musicales.

"En determinado momento de la exposición prendió fuego al sillón que utilizaba, generando gran pánico en los demás espectadores, debido al humo que se generó, obligándolos a abandonar esa sala, corriendo", señala el expediente policial, de acuerdo al medio Diario Do Grande ABC.

El sujeto amenazó durante su detención que está dispuesto a realizar nuevamente un acto de estar características, pero de forma aún más violenta, "para llamar aún más la atención", señaló, aunque tendrá que esperar algunos días, ya que en estos momentos se encuentra recluido en la cárcel pública de Santo André.

Cabe precisar que la última actuación que hizo Lady Gaga en Brasil fue en el lejano 2011, en el marco de su gira "The born this way ball tour". Si bien en 2017 había sido confirmada como cabeza de cartel del festival Rock in Rio, un día antes de su espectáculo lo canceló, debido a una crisis de fibromialgia.

