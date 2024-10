El tajante mensaje de Carlos Palacios a Colo Colo: "Quiero salir de Chile en diciembre"

02 oct. 2024 - 22:17 hrs.

A pesar de tener algunos altibajos a lo largo de la temporada, el volante Carlos Palacios se las ha arreglado para brillar con luz propia y destacar como una de las grandes figuras de Colo Colo, situación que le ha valido estar en la órbita de Boca Juniors, interés que no ha logrado concretarse.



En diálogo con el podcast "Sin Retoque", repasó el coqueteo que ha tenido con el elenco xeneize, que ha golpeado su puerta en dos oportunidades este año.

"Tuve conversaciones. Por ahí hubo molestia de parte de ellos, cuando no se dio la última negociación. Son cosas difíciles que uno vive. Me siento tranquilo con eso. Boca es un club gigantesco, uno de los más mirados en el mundo. Siempre he visto sus partidos", partió señalando el formado en Unión Española.





En la misma línea, el mediocampista ofensivo reveló que "en la última oferta, había conversado con ellos, pero no se ejecutó la cláusula. Ya no dependía de mí, sino de Colo Colo, y ellos siempre dijeron que no. Si se ejecutaba la cláusula, la decisión la tomaba yo. Cuando se ejecutó, lamentablemente no se pudo dar el traspaso. Lo vi como algo importante para mi carrera, jugaban Copa Sudamericana".

Diálogos con Riquelme

La "Joya" confidenció además que ha tenido un diálogo constante con el presidente del cuadro auriazul, Juan Román Riquelme, asegurando que "lo último que hablamos me felicitó cuando hice el gol con River Plate, me dijo que se ponía contento por mí, que había mejorado mucho respecto a cuando conversamos meses atrás, que le había hecho caso. No hemos hablado de traspaso".



Sobre la posibilidad de cambiar de aires y fichar por el conjunto la Ribera, el oriundo de Renca indicó que "siento que la gente se toma las cosas de mala manera, cuando dije que me sentía preparado para dar el salto y me siento más maduro. Vamos a esperar, tengo contrato hasta el otro año y no se me han acercado para renovar. Esperemos que sea lo mejor para todos. Me toca pensar lo mejor para mí y mi futuro".



De todas maneras, Palacios subrayó que "me iría, pero no por un tema de dejar a Colo Colo, si no que me iría porque siento que también ya cumplí un ciclo acá, en el país más que nada, y bueno, es lo que quiero, salir de Chile en diciembre".

