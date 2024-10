Muere exjugador de Colo Colo a los 30 años de edad

02 oct. 2024 - 17:37 hrs.

¿Qué pasó?

Colo Colo confirmó este miércoles el fallecimiento del exjugador albo Modou Jadama, de 30 años de edad, quien defendió la camiseta del Eterno Campeón entre el 2013 y 2016.

El club señaló mediante cuenta de X (ex Twitter) "Lamentamos el sensible fallecimiento del ex jugador formado en Colo-Colo, Modou Jadama".

Respecto a la trayectoria del defensa central norteamericano, detallaron que el futbolista "llegó muy joven a los albos donde completó su período de formación".

Modou Jadama / Colo Colo

En desarrollo...