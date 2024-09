"Nunca voy a pelear con la gente de River Plate": Arturo Vidal aclara dichos tras polémicas frases por títulos ganados

18 sept. 2024 - 17:05 hrs.

Ayer martes 17 de septiembre, Colo Colo obtuvo un trabajado empate ante River Plate en el Estadio Monumental por Copa Libertadores, que se dio gracias a un gol de Carlos Palacios en el segundo tiempo. Ahora, el Cacique buscará la victoria frente al cuadro argentino el próximo martes 24 de septiembre, en el Estadio Monumental, en Buenos Aires, para seguir avanzando en el torneo.

Luego de que terminara el encuentro, Arturo Vidal entregó sus declaraciones, afirmando que "no vamos a ver ahora mi precio con el precio de ellos. Si nos ponemos a ver títulos, yo tengo más títulos que todos los jugadores de River".

Las palabras del "King" no cayeron nada de bien en la prensa trasandina, quienes abordaron los dichos del mediocampista y señalaron que Franco Armani cuenta con un palmarés más extenso que el de Vidal.

De hecho, el medio Olé señaló que el portero campeón del mundo tiene 27 títulos contra los 25 del "King".

¿Qué dijo Arturo Vidal tras la polémica?

A través de una historia de Instagram, el volante nacional contó por qué dijo esto.

"Ayer lo que respondí no era para pelear con los jugadores de River ni para pasarlos a llevar, sino que lo dije para responderle al periodista que me preguntó una cosa. Toda la semana, antes del partido, nos miraban en menos porque el valor de nosotros era de 26 millones y el de ellos era, no sé, 126 millones, parece. Respondí con los títulos, que los títulos no valían dentro de la cancha. Lo que uno hace dentro de la cancha en el momento es según cómo se prepara", partió diciendo Vidal.

Además, el mediocampista enfatizó en que "no porque yo haya ganado todos esos títulos o River venga ganando muchos títulos en todos los últimos años, van a pasar por arriba de nosotros. Ayer demostramos que dentro de la cancha fuimos 11 guerreros y creo que jugamos mejor que ellos y merecimos el triunfo. No se dio, pero todavía quedan 90 minutos".

"Esto (el video que subió a su red social) era solo para aclarar eso, mi gente, nunca voy a pelear con la gente de River. Si tengo que pelear con los de River, va a ser dentro de la cancha", concluyó Arturo Vidal.

Mira acá la respuesta que dio el "King"

