Fecha 24 del Campeonato Nacional: Estos son los partidos que se juegan el sábado y el domingo

Luego de la pausa obligada por la fecha FIFA de septiembre, este fin de semana se retomará la acción en el Campeonato Nacional, que entrará en tierra derecha con la disputa de la fecha 24.

Por su parte, el líder de la competición, Universidad de Chile, enfrentará este domingo a Palestino en el Estadio Nacional desde las 17:30. Consignar que ambos equipos vienen de verse las caras por Copa Chile, donde los azules dejaron en el camino a los árabes.

Esta es la programación para la fecha 24

Sábado 14 de septiembre:



15:00 horas, Ñublense vs. Cobresal, estadio Nelson Oyarzún.

17:30 horas, O'Higgins vs. Coquimbo Unido, estadio El Teniente.

20:00 horas, Audax Italiano vs. Cobreloa, estadio Bicentenario de La Florida.



Domingo 15 de septiembre:



12:30 horas, Deportes Copiapó vs. Unión Española, estadio Luis Valenzuela Hermosilla.

15:00 horas, Deportes Iquique vs. Huachipato, estadio Tierra de Campeones.

17:30 horas, Universidad de Chile vs. Palestino, Estadio Nacional.



Sábado 12 de octubre



20:00 horas, Everton vs. Unión La Calera, estadio Sausalito.

