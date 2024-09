¿Alcanza para ir al Mundial? Los puntos que sacaría La Roja si se repiten los resultados de las Clasificatorias pasadas

11 sept. 2024 - 16:48 hrs.

La Selección Chilena aún no se repone del mazazo categórico que su similar de Bolivia le dio la tarde del martes en el Estadio Nacional de Santiago al vencerla por 2-1, pues no sólo es una de las derrotas más duras de la historia de La Roja, si no que también dejó al equipo de Ricardo Gareca sumido en un mar de dudas, penúltimo en la tabla y casi sin chances reales de llegar al Mundial que Estados Unidos, Canadá y México organizarán en 2026.

Por lo mismo, cuando las posibilidades son remotas para la escuadra del "Tigre" Gareca, pese a que la próxima cita planetaria entrega seis cupos y medio a la Conmebol, bien vale conocer cómo le podría ir a Chile si se toman en cuenta los resultados de las pasadas Clasificatorias, rumbo a Qatar 2022, donde ocupó el séptimo lugar (19 puntos) para sentarse a ver el Mundial por televisión.

En la actualidad Chile marcha noveno con 5 puntos, y le quedan diez partidos para sellar su suerte de cara Norteamérica 2026.

Y si se repiten los resultados del camino a Qatar, en dichos cotejos que restan, Chile sumaría 9 unidades más, merced a 3 victorias, 0 empates y 7 derrotas.

Con aquel escenario hipotético llegaría a 14 puntos, cosecha que en ninguno de los últimos tres procesos eliminatorios se obtuvo el séptimo lugar que ahora da derecho a un repechaje. De hecho en los caminos a Rusia 2018 y Qatar 2022 con 14 positivos solo se habría conseguido un penúltimo lugar, misma condición que Gareca y los suyos ostentan hoy.

Los resultados de Chile en los últimos 10 partidos rumbo al Mundial de Qatar 2022

Chile 0-1 Brasil; Colombia 3-1 Chile; Perú 2-0 Chile; Chile 3-0 Venezuela; Paraguay 0-1 Chile; Chile 0-2 Ecuador; Chile 1-2 Argentina; Bolivia 2-3 Chile; Brasil 4-0 Chile; Chile 0-2 Uruguay.

Todo sobre Selección Chilena