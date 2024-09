La tajante respuesta de Ricardo Gareca a las críticas de Arturo Vidal previo a duelo de La Roja

09 sept. 2024 - 13:00 hrs.

¿Qué pasó?

En la previa del crucial duelo que tendrá la Selección Chilena este martes contra Bolivia por la fecha 8 de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026, Ricardo Gareca abordó el encuentro en conferencia de prensa.

El "Tigre" reconoció la importancia del partido ante los altiplánicos, y también aprovecho de comentar los dichos de Arturo Vidal en su contra, quien tras la derrota ante Argentina comentó en un streaming: "¡Este huevón no ve la Libertadores! Parece que solo ve los partidos del fútbol argentino".

¿Qué le respondió Gareca a Arturo Vidal?

Ricardo Gareca evitó entrar en polémicas con el King y aseguró que no tenía conocimiento de lo que Vidal había dicho. Una vez que le comentaron respecto a los dichos, el DT de La Roja aseguró que "no me permitiría entrar a polemizar ni con colegas, ni con jugadores de fútbol, en este caso un referente con la importancia de Vidal, que es una voz autorizada".

Además, Gareca enfatizó en que "nosotros sabemos lo que sentimos como grupo, nadie sabe más que nosotros y el grupo de muchachos, lo que realmente se está organizando. Todo lo demás, son opiniones con las que no voy a polemizar, mientras no haya una agresión física".

Incluso, el entrenador defendió al volante de Colo Colo y señaló que "cada uno tiene una visión del fútbol. A no todo el mundo le gusta lo que uno trabaja. Tenemos que aceptar las críticas y estamos preparados para eso. No tengo problema en que opinen y no me compete a mí con el cargo que tengo trasladar más preocupación a la selección".

Gareca juega al misterio con el 11 de La Roja

El entrenador de la selección chilena aseguró que todavía no tiene definido la alineación que ocupará ante Bolivia este marte en el Estadio Nacional de Ñuñoa y hasta se abrió a la opción de cambiar el esquema. "Vamos a esperar hasta último momento para ver cómo llegan los jugadores", confesó.

Asimismo, reveló que Erick Pulgar se encontraba totalmente recuperado, por lo que podría aparecer desde la partida en el Estadio Nacional, aunque no dio luces de otros nombres que podrían estar desde el primer minuto, como los casos de los volantes albos Carlos Palacios y Vicente Pizarro.