Llega encendida contra Chile: Bolivia humilla a Venezuela en la altura y se ilusiona en la tabla de posiciones

05 sept. 2024 - 18:04 hrs.

Un partido vibrante se vivió a través de las pantallas de Mega 2 y Mega GO con la sólida victoria de Bolivia ante Venezuela. Los altiplánicos se impusieron como locales en el marcador con un 4 a 0, por lo que llegarán encendidos a su próximo partido contra la Selección Chilena.

A la espera de lo que suceda en el resto de la fecha clasificatoria, con este triunfo el combinado boliviano quedó séptimo en la tabla de posiciones, dejando novenos a los dirigidos por Ricardo Gareca, que a partir de las 20:00 horas enfrentarán a Argentina en Buenos Aires.

Cabe recordar que La Roja recibirá a Bolivia este martes 10 de septiembre en el Estadio Nacional, disputando desde las 18:00 horas el crucial encuentro para las aspiraciones chilenas.

Clasificatorias siguen este viernes por Mega

Este viernes 6 de septiembre, otro de los partidos destacables es el que protagonizarán Brasil y Ecuador desde las 20:30 horas, que podrás seguirlo por la señal abierta de Mega, además de Mega 2 y Mega GO.

Para poder ver la señal de Mega 2, debes sintonizar el canal 9.2 HD en tu televisor digital, el cual es gratuito. Asimismo, puedes ver la señal de streaming en las plataformas Mega GO, DirecTV GO y Mundo GO. También puedes verlo en tu cableoperador en los siguientes canales: en GTD 839, Zapping 25, Claro 519, DirecTV 1155, Mundo TV 520.

Por su parte, para acceder a la plataforma de Mega GO debes pagar la suscripción de plan básico, mensual o anual, o puedes acceder a la prueba gratuita de siete días. Para todo ello debes ingresar a este enlace.

Todo sobre Clasificatorias Sudamericanas