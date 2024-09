Rodrigo Sepúlveda y sus dudas en la previa del partido Chile-Argentina: "No sé con qué Selección me voy a encontrar"

05 sept. 2024 - 13:13 hrs.

Desde la 20:00 horas de este jueves, la Selección Chilena salta a la cancha del Estadio Monumental de Núñez para visitar a Argentina por la fecha 7 de las Clasificatorias Sudamericanas.

La Roja llega con la necesidad de rescatar puntos en tierras trasandinas, aunque asoma con varias bajas y dudas futbolísticas. Misma opinión que entregó el rostro de Mega, Rodrigo Sepúlveda, quien se mostró con incertidumbre de lo que puedan hacer los dirigidos de Ricardo Gareca esta noche.

"Tengo muchas dudas del rendimiento de Chile"

El periodista aseguró que "con Chile siempre tengo ilusión, pero hoy tengo muchas dudas de su rendimiento. No sé con qué selección me voy a encontrar. No sé si veremos la selección de los amistosos, que me encantaba, o la selección de la Copa América, que fue un desastre".

Sepu además mostró su preocupación por la ausencia de Claudio Bravo: "hoy la selección no tiene grandes líderes y referentes. Se fue el gran capitán Claudio Bravo y la selección tiene un bajón absoluto por su ausencia. No está Medel, Vidal, Alexis, entonces tengo solo dudas de cómo va a jugar la Selección".

Para el conductor de Meganoticias Alerta, Mauricio Isla debe ser el capitán de La Roja por experiencia y títulos. "Es bueno que la den la posibilidad al Huaso de llevar la capitanía. Hoy entramos en renovación absoluta de la selección, es el partido en donde vemos la real renovación de Chile. Hoy hay un antes y un después", dijo.

Sepu se la juega con Palacios en delantera, Dávila de enganche y Cortés en portería

Rodrigo Sepúlveda reconoció que le gustaría ver un equipo ofensivo para enfrentar a Argentina, pues ocuparía a Víctor Dávila como el enganche, mientras que en la zona ofensiva jugaría con Carlos Palacios, Darío Osorio y Eduardo Vargas.

Por último, Sepu afirmó que le gustaría ver a Brayan Cortés en la portería en desmedro de Gabriel Arias. "Cortés me da confianza, tiene mucha experiencia, muchos partidos internacionales buenos con Colo Colo. Me acomoda mucho más el juego de él, mucho más participativo dentro del desarrollo del equipo. Elijo a Cortes a ojos cerrados", concluyó.

