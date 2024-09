Eliminatorias se toman las pantallas de Mega y Mega Go: ¿Qué partidos se transmitirán y cuáles son los horarios?

05 sept. 2024 - 12:01 hrs.

Este jueves 5 de septiembre arranca la fecha 7 de las Eliminatorias Sudamericanas, jornada en la que la selección chilena tiene una complicada visita ante Argentina a partir de las 20:00 horas.

A la vez, se disputarán varios encuentros más durante este jueves y viernes, por lo que como es costumbre, Mega a través de su señal abierta y de la plataforma de streaming Mega Go y la señal de televisión digital Mega 2, anunció la transmisión de dos encuentros para esta fecha de Clasificatorias.

¿Qué partidos transmite Mega y a qué hora empiezan?

A través de sus diferentes plataformas, Mega anunció la transmisión de los siguientes encuentros:

Bolivia vs Venezuela: Jueves 5 de septiembre desde las 15:45 horas. Transmite Mega 2 y Mega GO.

Jueves 5 de septiembre desde las 15:45 horas. Transmite Mega 2 y Mega GO. Brasil vs Ecuador: Viernes 6 de septiembre desde las 20:00 horas transmite Mega 2 y Mega GO; mientras que desde las 20:30 empieza la transmisión en la señal abierta de Mega.

El encuentro de Bolivia ante Venezuela contará con el relato del periodista Marcelo González y los comentarios de Fabián Morales; mientras que el duelo entre Brasil y Ecuador será relatado por el periodista Gustavo Huerta y tendrá los comentarios de Rodrigo Sepúlveda.

¿Cómo sintonizar Mega 2 y Mega GO?

Para poder ver la señal de Mega 2, debes sintonizar el canal 9.2 HD en tu televisor digital, el cual es gratuito. Asimismo, puedes ver la señal de streaming en las plataformas Mega GO, DirecTV GO y Mundo GO. También puedes verlo en tu cableoperador en los siguientes canales: en GTD 839, Zapping 25, Claro 519, DirecTV 1155, Mundo TV 520.

Por su parte, para acceder a la plataforma de Mega GO debes pagar la suscripción de plan básico, plan mensual o plan anual, o puedes acceder a la prueba gratuita de siete días. Para todo ello debes ingresar a este enlace.

Todo sobre Eliminatorias Sudamericanas