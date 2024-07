"Sería un aporte en cualquier momento": Marcelo Salas se refirió al posible regreso de Aránguiz a la U

25 jul. 2024 - 20:15 hrs.

Marcelo Salas es un referente e ídolo para la Universidad de Chile y no se guardó nada para hablar acerca de un posible regreso de Charles Aránguiz al elenco azul.

El "Matador" tuvo palabras para el "Príncipe" que cada vez toma mayor fuerza su posible regreso al club donde ganó un tricampeonato de Primera División (Apertura 2011, Clausura 2011 y Apertura 2012), la Copa Chile 2012-2013 y la Copa Sudamericana 2011.

Según consignó Mega Deportes, Salas se refirió al presente de los azules hasta el eventual regreso de Charles que podría volver a pisar las canchas de nuestro país.

Marcelo Salas y Charles Aránguiz / Aton

"Sería un aporte en cualquier momento"

"Son rumores en este momento, no se sabe si él podrá volver o no, siempre he considerado que es un jugadorazo, una gran persona", dijo el Matador

Si bien recalcó que solo se trata de rumores, Salas aseguró que Aránguiz "Sería un aporte en cualquier momento y en el club que llegue".

"Tengo un cariño especial por él, es un gran jugador y esperar que la decisión que tome sea la correcta y lo mejor para él, nada más", agregó el cuarto máximo goleador del elenco azul.

El presente de Universidad de Chile según el Matador

La actualidad de los azules no quedó fuera de la conversación. El Matador comentó que la Universidad de Chile “Tuvo un inicio muy bueno, al final como pasa siempre, los clubes se adaptan y te empiezan a conocer más tu fórmula y quizás le ha costado más en los últimos partidos”.

“Obviamente después de los últimos años que ha tenido la U, este ha sido muy bueno. En el último tiempo ha estado peleando por no descender o en la parte baja de la tabla. Este año ha estado más tranquilo e ilusionándose mucho con el campeonato, entonces esperar que les vaya bien como un hincha más que soy hoy día", cerró Salas.

Todo sobre Charles Aránguiz