"Cosas raras": Los sospechas de Claudio Bravo tras las polémicas arbitrales contra Chile en Copa América

25 jul. 2024 - 16:27 hrs.

¿Qué pasó?

Han pasado algunas semanas desde que terminó la Copa América de Estados Unidos 2024 con el título de Argentina y la pobre actuación de la Selección Chilena, que quedó eliminada en la fase de grupos sin anotar un solo tanto.

El fracaso de La Roja estuvo marcado por los garrafales errores arbitrales que perjudicaron al equipo de Ricardo Gareca.

Al respecto, Claudio Bravo todavía mastica la impotencia y recordó las anomalías contra el Equipo de Todos durante el torneo continental. El portero y capitán de la selección habló sin filtro y criticó la actuación de los árbitros en el certamen.

¿Qué dijo Claudio Bravo por los errores arbitrales contra Chile en Copa América?

"Hay cosas que no están al alcance de nuestras manos para poder pelear, hay cosas que no puedes competir", expresó el golero a Marcelo Ramírez en la segunda entrega del programa de YouTube "El Legado".

Claudio Bravo criticó el arbitraje en Copa América

Bravo explicó que "ya en el primer partido observas cosas raras (ante Perú). Hay cobros, situaciones dentro del juego que cuando te toca estar adentro compitiendo, te dan ganas de agarrar al árbitro del cuello. El segundo partido (vs. Argentina) es exactamente igual. Miras cosas que no pasan habitualmente", añadió.

Cabe recordar que en el empate 0-0 ante Perú, se criticó a Wilton Sampaio por permitir que los incaicos cometieran muchas faltas sin sancionar con tarjeta amarilla. Luego, en la caída 1-0 ante Argentina, La Roja reclamó un penal y una tarjeta roja que quedó sin sanción, mientras que el gol trasandino se validó con una imagen del VAR bastante poco clara.

"Esas situaciones son raras"

El arquero recordó sobre todo el empate sin goles ante Canadá, que marcó la eliminación de Chile y donde fue expulsado Gabriel Suazo. Además, hubo una evidente agresión a Rodrigo Echeverría en el área que no fue ni siquiera revisada por el VAR.

Mira el codazo que le pone Bombïto a Echeverria. Roldán NO lo amonestó, y NO fue ni siquiera al VAR.



Nos quieren sacar y no saben cómo.



pic.twitter.com/sbFbjcE1RM — Analytics Chile (@analyticscl) June 30, 2024

"El último partido me tocó vivirlo de afuera y cuando estás afuera, estás pendiente de más detalles, puedes ver más cosas, y dices: 'Hay cosas que no puedes competir'. En el último partido me dio la sensación que, si no era la expulsión, o si nosotros nos poníamos en ventaja, cobraban un penal luego. Me da esa sensación", comentó Bravo.

"Esas situaciones son raras. Lo del manotazo, que lo vio todo el mundo, cómo no lo van a ver con toda la tecnología", manifestó el portero, que actualmente se encuentra sin club.

Por último, sostuvo: "Cuando el árbitro a ti te permite que le digas 1.200 a la cara y de esas 1.100 son insultos y él no te dice nada, tú dices: 'Mierda, este me está cagando', me está permitiendo que le diga mil cosas a la cara y no me diga nada. Que no me sancione, no lo ponga en el acta, es obvio".

Todo sobre Selección Chilena