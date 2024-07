DT de Brasil responde a polémico video donde fue aislado por los jugadores antes de los penales contra Uruguay

09 jul. 2024 - 09:39 hrs.

Dorival Júnior, DT de Brasil, salió al paso de las críticas tras un bullado video que se ha viralizado los últimos días en redes sociales.

En el registro, captado minutos antes de que Uruguay y Brasil se enfrentaran en los penales para pasar a cuartos de final por la Copa América, se ve a los jugadores del "Scratch" haciendo un círculo mientras se alientan.

Sin embargo, muchos internautas notaron que Júnior estaba aislado y fuera de la ronda, todo mientras los brasileños se daban ánimo antes de patear los penales que finalmente perderían y les harían despedirse del torneo continental.

Captura del video /@ATAQUEFUTBOLERO

¿Qué dijo Dorival Júnior sobre el polémico video?

A propósito de la polémica, el estratega aseguró que "interpretar una fotografía o video sin consultar al profesional fue una total ligereza. Quienes expresaron una opinión deberían pensar mucho antes de hablar de un profesional".

"Si no hay respeto en este sentido, que me vean como un hombre de familia, un profesional sobre todo, que respeta a todo y a todos... y esto para los que dicen que no me respetaron", dijo, dirigiéndose a los medios brasileños.

Foto referencial / AFP

Pese a lo anterior, Júnior afirmó que "lamento la situación, estoy molesto, pero es una situación temporal para un profesional que ya ha vivido muchos casos".

"En ese momento no necesito decir nada"

"En todas las definiciones de penales en las que participé nunca entré en ese círculo de jugadores. Todo lo que hicimos fue preparatorio y antes del partido. En ese momento no necesito decir nada, a menos que note una diferencia, una dificultad, un problema, un cambio repentino... Pero no fue así, todo estaba hablado", explicó.

En la misma línea, el entrenador sostuvo que "en el último minuto del partido ya definimos quiénes serían los lanzadores. Generalmente me mantengo bastante alejado, si toman imágenes de otros partidos pueden ver que no voy a ir allí. El momento es del jugador, de ellos para ellos. No me gusta participar y lo evito. Lo siento, pero fue absurdo lo que hicieron, toda la polémica por una simple foto".

