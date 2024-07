"No puedo aceptar que no te tendré en mi vida": Hermanos Galdames despiden a su abuela, famosa hincha de Unión Española

08 jul. 2024 - 16:44 hrs.

¿Qué pasó?

La Unión Española comunicó este fin de semana el fallecimiento de Nancy Encalada, reconocida hincha del club y además abuela de los jugadores y hermanos formados en el equipo: Thomas, Benjamín y Pablo Galdames.

"Acompañó a Unión Española toda su vida. En el norte o sur estaba la 'Tía Nancy' demostrando su amor por nuestra institución más allá del resultado. A su familia, amigos y cercanos enviamos nuestras sinceras condolencias", escribió el club hispano en sus redes sociales.

Quien se mostró muy afectado fue Thomas Galdames, lateral que disputó minutos en la reciente Copa América con la Selección Chilena. El segundo de los hermanos le escribió una sentida carta a su abuela en sus redes sociales, en la que relató el cariño que le tenía.

¿Qué dijo Thomas Galdames tras la muerte de su abuela?

El defensor de Godoy Cruz utilizó su cuenta de Instagram para recordar a su abuela Nancy y agradecerle su compañía a lo largo de su vida.

"Escribo esto con muchas lágrimas en mis ojos, lo único que quiero es despertar mañana y que todo esto sea mentira. No puedo aceptar que ya no te tendré en mi vida, vas a dejar un vacío muy grande en mí y todas las personas que te conocían", comenzó diciendo el defensor de La Roja.

Nancy Encalada y los hermanos Galdames / Instagram

Galdames también le agradeció a su abuela por "por trasmitirme esa pasión por el fútbol, gracias por alentarme en cada partido y estar siempre en primera fila. Hoy se va mi fan número 1, la que siempre estuvo, la que nunca puso un pero y ninguna excusa, la que con su alegría y optimismo siempre veía el lado positivo de las cosas", escribió.

"No te imaginas lo mucho que te voy a extrañar, sobre todo en cada 20 de noviembre. Para nuestro cumpleaños, que como de costumbre celebramos juntos. Extrañaré esas charlas, esas siestas y las once juntos. Lo único que me deja tranquilo es que te amé y te entregué todo mi amor cada segundo de tu vida. No te imaginas lo mucho que te voy a extrañar, sobre todo en cada 20 de noviembre", comentó.

El defensor aseguró que ya se dirigía rumbo a Chile para ser parte del funeral realizado en La Florida. "Cuídame del cielo y nunca me dejes solo, te juro que no tienes idea de como te voy a extrañar. Gracias por todo, TE AMO HOY Y SIEMPRE", concluyó el defensa de 25 años.

Pablo Galdames fue liberado de su club tras la muerte de su abuela

Pese a que no publicó nada en redes sociales, el volante del Vasco da Gama y también con pasos por la selección chilena, Pablo Galdames, decidió viajar a Chile para ser parte de la despedida de su abuela.

De hecho, fue liberado de su club previo al partido con Inter de Porto Alegre, por lo que rápidamente arribó a Chile para participar del funeral.

El que sí jugó este fin de semana fue Benjamín Galdames, el menor de los hermanos que milita en el Atlético San Luis de México. Se desconoce si tras el partido del sábado tomó un vuelo rumbo a Chile.