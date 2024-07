Alexis Sánchez emociona a las redes con emotivas palabras a su madre: "Ella lo único que buscaba era que yo fuera feliz"

07 jul. 2024 - 20:18 hrs.

¿Qué pasó?

Concluida su participación con la Selección Chilena en Copa América, donde La Roja fue eliminada en fase de grupos, el delantero nacional Alexis Sánchez se tomó algunos días para descansar en Estados Unidos mientras se define su futuro tras salir de Inter de Milán.

Es en ese contexto que el "Niño Maravilla" le concedió una entrevista a su excompañero del combinado criollo, Mark González, la que estrenará oficialmente esta noche en el canal de YouTube del otrora jugador.

En la charla, el tocopillano abordó varios aspectos de su vida y en un extracto que compartió en redes sociales, destacó el rol activo que tuvo su madre para que llegara al alto rendimiento.

"Ella lo único que buscaba es que yo fuera feliz"

"La que me apoyó siempre, siempre, ha sido mi madre, en el sentido de que me iba a ver a los entrenamientos, me llevaba. Y ella lo único que buscaba es que yo fuera feliz", expresó el delantero.

"Ella no me exigió nunca jugar a la pelota, hasta es mi entrenador. Hasta el día de hoy me dice 'tienes que jugar así, pégale todo al arco. Apoya a tus compañeros, al final son niños pequeños'", recordó.

El formado en Cobreloa aseguró que ella todavía le da consejos, por lo que "a veces uno no dimensiona lo que te puede ayudar tu madre".

Asimismo, recordó cuando su progenitora "me enseñaba, me acompañaba, me llevaba para acá, me llevaba para allá. Me llevaba frutita y eso lo veía en el campo. Yo cuando hacía un gol, la miraba a ella. Y ella me estaba mirando. Era en Tocopilla".

"Que sus hijos sean felices en lo que hagan"

Al final del video, Sánchez, aunque manifestó que "no soy nadie para dar un consejo", sí se atrevió a entregar un mensaje a quienes tienen hijos.

"El consejo que le puedo dar a los padres es que sus hijos sean felices en lo que hagan, y apoyarlos", declaró.

