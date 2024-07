La tropa argentina salva a Messi ante Ecuador ¿Qué viene ahora para el capitán en Copa América?

05 jul. 2024 - 16:56 hrs.

Fallar el primer penal de la tanda pudo desmoralizar al equipo. Pero la tropa argentina rescató al capitán Lionel Messi que volvía herido y conectó el resto de sus misiles en valla rival. Ganaron, pero ¿estará listo el capitán para semifinales?

Argentina pareció acelerar la recuperación de Lionel Messi, quien volvió a alinear el jueves en el duelo por cuartos de final ante Ecuador, tras una molestia en el aductor derecho que le hizo perderse el último duelo de la fase de grupos, donde vencieron a Perú 2-0.

Messi no estuvo explosivo, tal vez por la efectiva estrategia de la Tri que evitó que le lleguen balones, o porque aún le molestaba la pierna derecha, aquella que se tocaba mientras esperaba el desenlace de la definición por penales, que vencieron 4-2.

Durante el juego, un tiro de esquina que él cobró, fue pivoteado por Mac Allister y conectado por Lisandro Martínez, puso el primero de Argentina. Luego igualó Ecuador y vino la tanda de penales, que la albiceleste venció 4-2.

"Creo que Lio hizo un buen partido. Al final ellos tuvieron un sistema, una manera de jugar que cuando caía él, tenía uno o dos jugadores encima. Es un juego de ajedrez, esto", consideró el DT Lionel Scaloni.

”Siete días estuvo parado Messi. Sumó a un equipo. Punto. El análisis se hace en función de si el equipo juega bien. Él juega bien y los demás juegan bien. Si el rival te pone dificultades y no lográs, no separamos la actuación individual de la colectiva", comentó Scaloni quien, pese a todo, admitió que no disfrutó ganar así.

Su próxíma cita en semifinales será el martes en el Metlife Stadium de East Rutherford, Nueva Jersey, con el ganador del duelo Venezuela y Canadá, que se disputa este viernes en Arlington, Texas.

"Se la debía"

Messi picó el balón y le pegó al travesaño de Alexander Domínguez. Pero su infantería no lo dejó caer: Julián Álvarez, Alexis Mac Allister, Gonzalo Montiel y Nicolás Otamendi embocaron todo.

"En los penales creo que el equipo sintió una confianza ciega en su arquero y para nosotros es fundamental, aún fallando Lio, creo que el equipo sabía que iba a suceder algo positivo. Eso es muy importante", agregó el DT.

También estuvo allí otro de sus oficiales de campo. Emulando su heroísmo ante Francia en la final de Catar 2022 que los llevó a ganar el Mundial, el portero Emiliano Martínez logró contener dos disparos rivales, cruciales para el triunfo.

"Estaba con mucha bronca por haber errado el penal, pero al mismo tiempo estaba tranquilo porque sé que Dibu se agranda en estos momentos", comentó Messi al diario Olé.

"Es difícil patearle un penal porque es grande, es rápido y aparte el que va a patear sabe que es atajador", consideró.

"Sentía que se lo debía a Lionel. Nos salvó en el Mundial, lo ganó él. Fue el mejor de todos. Ahora venía de una lesión muy fuerte en el aductor y sentía que lo tenía que ayudar cuando erró el penal" comentó el 'Dibu'.

"No me puse presión. Solo digo: lo voy a ayudar. Eso se merece. Estuvo tantos años trabajando para esto… que juguemos otra semifinal es gracias a él", agregó.

"Él no roza las pelotas o las saca, él las ataja y se siente el ruido cuando las ataja. Es mejor que sea argentino", ha dicho Scaloni sobre su portero.

¿Llega?

"Scaloni aclaró que Messi no estaba en el campo para "correr atrás de los jugadores ecuatorianos que son rápidos". "Hay momentos y momentos", sostuvo.

"Creo que Messi terminó bien, la última vez que le preguntamos cómo estaba, faltaban 4 o 5 minutos [para el final del duelo] y estaba bien, no creo que tenga problemas y estamos en una semifinal y es un valor muy bueno", agregó.

La prensa argentina especializada celebra. Pero hablan del riesgo físico que pudo significar alinear a Messi y de cómo Ecuador logró hacerse del balón, desnudó errores defensivos y consiguió anular en varios momentos el mediocampo albiceleste.

Su próximo rival podría ser una aguerrida Venezuela, a la que ya ha vencido 23 de las 27 veces en que han chocado. La Vinotinto sólo ha ganado dos juegos y el resto fue empate.

O tal vez a una envalentonada Canadá, que cayó ante ellos por 2-0 en fase de grupos, durante el duelo inaugural de esta Copa América Estados Unidos 2024.

