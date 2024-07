El aplaudido gesto de Marcelo Bielsa tras dramático triunfo de Uruguay en penales contra Brasil

08 jul. 2024 - 16:15 hrs.

El sábado pasado se jugó uno de los partidos más esperados de la Copa Améric: los cuartos de final entre Brasil y Uruguay, encuentro que terminó con la "Celeste" imponiéndose en la tanda de penales.

Tras este triunfo, la selección uruguaya enfrentará a Colombia, que viene de buenas sensaciones al golear por 5 a 0 a Panamá.

El aplaudido gesto de Marcelo Bielsa en partido contra Brasil

El pase de Uruguay a las semifinales se efectuó luego de superar al "Scratch" desde los 12 pasos. Luego del último penal convertido, los jugadores celebraron con todo, al igual que su director técnico, Marcelo Bielsa.

Sin embargo, el entrenador argentino se dio el tiempo de ir a saludar y consolar a un viejo conocido rival: Raphinha, quien a esa altura lamentaba haber quedado eliminado de la competición.

Las cámaras de la transmisión captaron al extécnico de la Selección Chilena abrazando al futbolista brasileño, con quien coincidió en el Leeds United de Inglaterra.

Las palabras de Raphinha a Bielsa en 2022

En una entrevista con Mundo Deportivo, Raphinha se refirió a Marcelo Bielsa, quien había sido su DT antes de llegar al Barcelona. En ese momento, el delantero dejó en evidencia la buena relación que tuvieron y lo llenó de elogios.

"Es un entrenador que me ayudó mucho desde el primer momento que llegué al Leeds. Siempre exige más, siempre exige un máximo rendimiento", expresó.

Entre otras palabras, el crack brasileño añadió que "me ayudó a llegar a la selección y me ayudó a llegar al Barça. Si no fuese por sus enseñanzas, en grupo o individualmente, probablemente no estaría aquí".

