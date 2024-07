Alejandro Tabilo derrota a Daniel Evans y se mete en la segunda ronda de Wimbledon: ¿Quién es su próximo rival?

03 jul. 2024 - 12:32 hrs.

¿Qué pasó?

El tenista chileno Alejandro Tabilo (19°) le ganó en tres sets de 6-2, 7-5 y 6-3 al británico Daniel Evans (60°) y se metió en la segunda ronda de Wimbledon.

'Jano' se impuso ante el tenista local mostrando un muy buen tenis, pese a que el encuentro tuvo que ser suspendido el martes ante la falta de luz cuando el tenista nacional había ganado el primer set. De hecho, el propio Evans se vio muy incómodo con el juego del chileno y llegó a festejar la suspensión del partido.

Antes había protagonizado un tenso momento con el cuerpo técnico de Tabilo, luego de gritarse mutuamente los puntos. "Nunca has jugado este deporte en tu vida. No te pares y me mires así", le llegó a gritar el inglés al staff del chileno.

Alejandro Tabilo en Wimbledon / AFP

Afortunadamente, Tabilo se abstuvo de ello y de la postergación del encuentro, por lo que logró mantener el ritmo mostrado el martes y no tuvo grandes inconvenientes para derrotar al local.

¿Contra quién juega Alejandro Tabilo en la segunda ronda de Wimbledon y cuándo?

Luego de haber pasado la primera ronda, Tabilo saltará a la cancha de Wimbledon para enfrentar al italiano Flavio Cobolli, número 48° del Ránking ATP, este jueves 4 de julio en horario y cancha por confirmar.

El europeo de 22 años viene de dejar en el camino al australiano Rinky Hijikata en cuatro sets por parciales de 7-5, 4-6, 6-4 y 6-4. En caso de derrotar al italiano, lo más probable es que Tabilo enfrente al norteamericano Taylor Fritz (12°).

El tenista chileno es la única esperanza chilena en el torneo británico, ya que Cristian Garín y Nicolás Jarry quedaron eliminados tempranamente en la primera ronda del certamen.

Cabe recordar que Tabilo vive un gran momento en su carrera tras posicionarse en el puesto 19 del Ránking ATP, el mejor de su carrera que alcanzó tras su título la semana pasada, el ATP de Mallorca.

