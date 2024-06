Alejandro Tabilo tras ganar el título ATP en Mallorca: "Ha sido un año inolvidable"

Alejandro Tabilo (24° del mundo) sumó un nuevo motivo de celebración en su tremendo 2024, conquistando hoy sábado el título del ATP de Mallorca, el segundo de su carrera en este tipo de competiciones, alzándose además como el primer tenista nacional en ganar un torneo en pasto en la "era Open".

Tras su sólida victoria por 6-3 y 6-4 sobre el austriaco Sebastian Ofner (54°), el nacido en Toronto sacó la voz en su ceremonia de coronación, oportunidad que aprovechó para hacer un balance más que positivo de su temporada.

"Ha sido un año inolvidable. Primero quiero decirle felicitaciones a Sebastián que hizo un increíble torneo, le ha ido muy bien últimamente. Y también quiero agradecer a mi equipo", partió señalando el zurdo de 27 años.

En la misma línea, dedicó palabras especiales para su entrenador, Horacio Matta: "Es el segundo torneo juntos y un título, así que increíble. Especialmente también (saludo) a mi novia que vino desde Chile, viajó hoy día para llegar al partido y es muy especial".

We have a new champion! 🏆



🇨🇱 Alejandro Tabilo claims the trophy at the 2024 #MallorcaChampionships @atptour | @ATPTour_ES pic.twitter.com/tDlGops3EA