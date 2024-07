"Nunca has jugado este deporte en tu vida": El tenso cruce entre el staff de Tabilo y Daniel Evans en Wimbledon

02 jul. 2024 - 17:15 hrs.

¿Qué pasó?

El duelo entre Alejandro Tabilo y Daniel Evans por la primera ronda de Wimbledon tuvo que ser suspendido por falta de luz cuando el chileno ya había ganado el primer set por 6-2, mientras que en la segunda manga iban igualados 3-3.

Sin embargo, el partido no solo estuvo marcado por lo deportivo, ya que el tenista inglés vivió un tenso cruce de palabras con el cuerpo técnico del chileno, encabezado por Horacio Matta.

¿Por qué se peleó el staff de Tabilo con Daniel Evans?

El enfrentamiento se dio debido a la efusiva celebración que realizó el banco del chileno después de que Jano lograra remontar varios puntos que lo tenían con puntos de quiebre en su contra.

Daniel Evans tuvo que ser calmado por el juez de silla / AFP

Según reportó "Séptimo Game", en el quinto juego del primer set, Evans llegó a estar 15-40, cuando gritó un "¡Vamos!", justo al lado del lugar en el que estaba el equipo del chileno. Tabilo ganó el punto siguiente, lo que generó el festejo del banco. "Fue un buen tiro", respondió Evans al team del chileno, de forma irónica.

Finalmente, Tabilo logró ganar su saque, pero el británico no se tomó nada bien las celebraciones de su staff, por lo que los encaró y les gritó: "Nunca has jugado este deporte en tu vida. No te pares y me mires así".

Tabilo vio todo sentado desde su asiento, aunque decidió mantenerse al margen del conflicto, pues el juez de silla llegó rápidamente donde estaba Evans para calmar la situación en la cancha 12.

Evans celebró la suspensión del partido

El enfrentamiento entre Evans y el cuerpo técnico de Tabilo no fue la única polémica del partido, ya que al anunciarse el final del encuentro, el inglés celebró como si hubiera ganado el partido contra el número 1 de Chile.

Evans celebra la suspensión del partido / Captura

Cuando la cámara lo apuntaba y tras el anuncio del juez, Evans apretó con fuerza el puño y abandonó la cancha