"Con Messi hay que tomar recaudos": Gareca adelanta cómo Chile enfrentará a Argentina por Copa América

24 jun. 2024 - 16:25 hrs.

¿Qué pasó?

Tras debutar en la Copa América de Estados Unidos 2024 con un deslucido empate sin goles frente a Perú, la Selección Chilena enfrentará este martes a Argentina por la segunda fecha del Grupo A.

Este lunes, en la antesala al cotejo contra la Albiceleste, el técnico de La Roja, Ricardo Gareca, anticipó el partido y se refirió a la baja de Diego Valdés, quien salió lesionado ante los incaicos.

"Enfrentar a Argentina no es enfrentar a cualquier selección"

Respecto a lo especial de enfrentar a Argentina, el "Tigre" dijo: "Enfrentar a Argentina no es enfrentar a cualquier selección, no son enfrentamientos comunes. Lo vivo intensamente, totalmente enfocado en la selección de Chile, pero son partidos especiales".

Ricardo Gareca, técnico de la Selección Chilena de Fútbol (Aton)

En cuanto a Lionel Messi, comentó: "Con Messi hay que tomar los recaudos necesarios. Todos sabemos la importancia que tiene. No somos de hacer marcaciones personales, pero hay que tomarlo por el sector del campo donde pase".

Por último, sobre cómo cree que se dará el partido, Gareca sostuvo: "Argentina tomando iniciativa y Chile también. Es lo que me gusta, que Chile asuma protagonismo en el campo de juego, y también un rival agresivo. Eso nos obliga a estar concentrados y muy atentos. Creo que es importante desarrollar nuestro juego".

Alexis Sánchez en el duelo frente a Perú de la Copa América 2024 (AFP)

Baja de Valdés y cambios en la oncena titular

"Diego Valdés por el momento no está para jugar y para el próximo (Canadá) es duda", expresó el estratego argentino sobre la baja del centrocampista tras lesionarse en el duelo ante Perú.

Luego, abordó la situación de Darío Osorio, quien posiblemente sea titular en reemplazo del jugador del América de México.

"Él venía arrastrando una lesión que ya se había recuperado totalmente, ha trabajado duro para ponerse de la mejor manera. No creo que la gente esté disgustada con él ni con nadie. Es un chico que tenemos muchas expectativas en él, confiamos mucho, el plantel sabe el potencial que tiene. Todo depende de él más que nada. Está muy bien, tiene grandes posibilidades de poder estar el día de mañana", dijo.

"Recién voy a confirmar el equipo mañana. Hasta último minuto me tomaré la posibilidad de evaluar un cambio o no. Eso me da la pauta de poder esperar. Yo no creo que haga grandes cambios, pero siempre está la posibilidad de una modificación", sostuvo Gareca sobre los posibles cambios en la oncena titular.

"Uno espera hasta último momento para ver si surge alguna molestia o todos están en condiciones. Creo que todos los jugadores van a llegar en buenas condiciones para el partido de mañana. A los muchachos los veo muy bien. Están totalmente recuperados", agregó.

